Audenhain

Wenn Kuno Pötzsch nachts die Hunde bellen hört, steht er auf und steigt in seinen Pickup. Die vergangenen vier, sechs Wochen, sagt er, war er fast jede Nacht unterwegs. 110 Hektar groß ist sein Wildgehege bei Audenhain in Nordsachsen, doppelt umrandet von einem Zaun. Pötzsch sagt: „Das abzufahren, dauert schon mal eine Stunde.“ Auf dem Dach seines Pickups hat Pötzsch einen Scheinwerfer montiert, so hell, dass es in den Augen sticht, wenn man hineinsieht. Pötzsch hofft, damit die Wölfe vertreiben zu können, bevor wieder eines seiner Tiere gerissen wird. Für die Momente auf seinen Runden, in denen der Wildbauer den Scheinwerfer abstellt, hat er ein Nachtsichtgerät dabei, klein wie eine große Taschenlampe. „Damit sehe ich die Wölfe ab und zu mal“, sagt Pötzsch. „Aber ich darf ihnen ja nichts tun.“

Lange war der Wolf in Deutschland ausgerottet. Vor 20 Jahren siedelte er sich wieder an, steht inzwischen unter strengem Schutz und die Zahl der Tiere wächst exponentiell. Rund 240 Wölfe leben nach Angaben der Fachstelle Wolf in Sachsen, vier Rudel in Nordsachsen. Immer wieder reißen sie Schafe, Ziegen oder Rinder. 383 tote Nutztiere hat die Fachstelle zwischen Mai 2020 und April 2021 registriert, die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Vor allem Jäger und Tierhalter stellen deshalb die Frage: Wie lange muss der Wolf noch unter so strengem Schutz stehen? Und sollte man ihm nicht auch mit der Flinte zu Leibe rücken dürfen?

Zur Galerie Wildtierbauer Kuno Pötzsch beklagt eine steigende Zahl von Wolfsangriffen auf seine Gehege. Er findet, er müsse da selbst etwas tun dürfen.

Wildbauer Kuno Pötzsch hat dazu eine Meinung, die so mächtig ist, wie seine Gestalt und so kompromisslos wie seine Sätze. „Die müssen bejagt werden“, sagt er über die Wölfe. „Und wenn jemand meint, es sind noch zu wenig, dann müssen die eben die Rechnung bezahlen.“ Die Rechnung, die geht für Pötzsch so: Acht Mal hätten die Wölfe in diesem Frühjahr sein Wild angegriffen, er hat Fotos von den Folgen auf seinem Handy. Ein Damhirsch-Kadaver ohne Kopf, verkeilt in einem Gatterzaun. Ein totes Muffelschaf mit blank liegenden Rippen. Ein Haufen Fell und Knochen, bei bei dem nur noch Pötzsch erkennt, was es mal war. 114 Tiere habe er seit März verloren, „250 Euro pro Stück“, reiner Verkaufsverlust also: fast 30 000 Euro.

2021 zahlte Sachsen 84.000 Euro für gerissene Tiere

Wenn passiert, was Kuno Pötzsch beschreibt, dann ist Konstantin Schanze einer derjenigen der los fährt und sich die Sache ansieht. Sein Ziel: Menschen wie Kuno Pötzsch soll ihr Schaden ersetzt, weitere Übergriffe sollen verhindert werden. Schanze arbeitet als Rissgutachter bei der Fachstelle Wolf des Freistaats Sachsen. Nach Angriffen dokumentiert er Kehlbisse, Eckzahnabstände, Grabestellen. In den meisten Fällen kann Schanze noch vor Ort sagen, ob es „hinreichend sicher“ ein Wolf war, der getötet hat. Wenn dem so ist, dann können Tierhalter Entschädigung beantragen. Rund 84 000 Euro hat der Freistaat 2021 an Betroffene ausgezahlt. Das Geld gibt es bei Schafen, Ziegen und Wild dann, wenn die Zäune um die Herden herum den Mindestanforderungen zum Schutz vor Wölfen entsprechen. Wer solche Zäune bauen will, kann das zu 100 Prozent gefördert bekommen. Dafür hat der Freistaat im vergangenen Jahr rund 660 000 Euro ausgezahlt.

Mit einem Bus aus den Robur-Werken Zittau, Baujahr 1967, fährt Kuno Pötzsch normalerweise Besuchergruppen zu Wildpark-Safaris über sein Gelände. Heute chauffiert er nur die Journalistin und den Fotografen der LVZ. Am äußeren Ende seines Geländes stoppt Pötzsch. Er steigt aus, zeigt auf ein halbfertiges Loch, das offenbar mal unter dem Zaun entlang führen sollte. „Keine Ahnung, warum er hier zu graben aufgehört hat“, sagt Pötzsch. Er: der Wolf – direkt neben dem unvollendeten Loch erkennt Pötzsch seine Fährte. Der Gehegezaun ist in die Jahre gekommen, zum Teil mehr als 30 Jahre alt. Aber er ist an allen Stellen höher als 1,60 Meter, oft zwei Meter und von den Experten der Fachstelle Wolf schon teilweise als ausreichend anerkannt worden. Pötzsch selbst aber hält die Idee für Quatsch, dass es einen Zaun gegen den Wolf überhaupt geben könne. „Der springt auch über einen Zwei-Meter-Zaun drüber, ich hab’s schon selbst gesehen“, sagt er.

Experte: „Zustand des Wolfes ist in Deutschland gefestigt“

Der Wolf hat im deutschen Ökosystem lange als natürlicher Jäger gefehlt. Damit er sich sicher wieder ansiedeln kann, steht er unter Schutz – und zwar so lange, bis der sogenannte Erhaltungszustand erreicht ist, die Art also ganz ohne Hilfe gut überleben kann. Wann es so weit ist, dafür gibt es keine festen Kriterien. Umso hitziger ist die Debatte darüber und ein kleiner Ausläufer davon findet sich in den Google-Kommentaren zum Wildgehege von Kuno Pötzsch. Denn dafür, wie er zum Wolf steht, ist Pötzsch längst bekannt. „Sie sind nur ein dummer Bauer, der Vorurteile und Hass und Angst schürt“, schreibt da jemand, sozusagen zur Verteidigung des Wolfs. „Knallt diese verdammten Wölfe ab“, heißt der Kommentar von einem, der das anders sieht.

Ein Anruf für mehr Sachlichkeit. Sven Herzog ist Professor für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden und einer, der versucht, die Dinge nüchtern zu sehen, wissenschaftlich. „Der Zustand des Wolfes ist in Deutschland so gefestigt, dass man zu einem entspannten Umgang mit ihm kommen könnte, so wie mit jeder anderen Art auch“, sagt Herzog. Er kritisiert, dass das Wolfsmanagement in Deutschland bislang nicht aktiv eingreife – und dass dadurch viele Konflikte ungelöst seien. Herzog denkt dabei auch an eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Anliegen des Naturschutzes. Schafsherden etwa, die von Wölfen oft angegriffen werden, schafften auf Weideflächen wichtige Lebensräume für Vögel und Insekten. Durch die Angriffe von Wölfen müssten vor allem kleinere Hütebetriebe aufgeben. „Wir laufen in Mitteldeutschland Gefahr, große Teile dieser Landwirtschaftsform zu verlieren. Das schadet der Biodiversität mehr, als einige Wölfe weniger zu haben“, sagt Herzog. Andere Länder Europas, sagt Herzog, Schweden etwa, Estland und Frankreich, geben jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Wölfen zur Jagd frei – auch wenn das in der Europäischen Union umstritten ist.

Wohin zieht der Wolf?

Wohin der Wolf sich ausbreiten wird, weiß niemand so genau. Bei der Fachstelle Wolf heißt es, dass das Tier schwer zu berechnen sei. Sicher ist aber: Der Wolf braucht keine Wildnis. Er kann ganz hervorragend mit dem Menschen zusammenleben. Lange Zeit ging man davon aus, dass es in Deutschland Platz für rund 440 Wolfsterritorien gibt. 2020 dann erschien eine Studie des Bundesamts für Naturschutz. Darin wurde die Zahl der Territorien, in denen grundsätzlich Wölfe leben könnten, neu berechnet – und es waren viel mehr: 700 bis 1400. In Deutschland könnten demnach bis zu neun Mal so viele Wölfe leben, wie bisher. Und in Sachsen, auch das ein Ergebnis der Studie, leben manche Rudel schon jetzt jenseits dieser Territorien.

Wie also damit umgehen? Wildbauer Kuno Pötzsch aus Nordsachsen ist im Widerstand gegen alles, was gegen den Wolf getan werden soll und nicht aussieht wie eine Jagdflinte. Inzwischen meldet er es etwa meist nicht mehr, wenn seine Tiere gerissen werden. Er ist frustriert von der Bürokratie, von dem, was er in den Anträgen offenlegen muss und wenn man ihn so reden hört, dann klingt er wie einer, der sich nichts vorschreiben lässt. Mit seiner Klage aber, die Hürden für Entschädigungen seien zu hoch, ist er nicht alleine. Eine Idee gegen den Wolf dürfte er aber exklusiv haben: Pötzsch hat sich eine Lebendfalle gebaut, 4,20 Meter hoch, eine Tonne schwer. Nicht nur für den Wolf, das betont er, sondern auch für Waschbären und Marderhunde. Aber Pötzsch sagt auch: „Wenn der Wolf da zwei Stunden drin sitzt, dann kommt er nicht wieder zu mir“, denn ein Wolf sei auch bloß ein Hund. Die Falle darf Pötzsch nicht nutzen, der Wolf darf ja weder gejagt noch gefangen werden. Um das noch einmal zu betonen, war sogar eine Delegation des Landratsamtes Nordsachsen bei Pötzsch.

Fachstelle Wolf: Auch wenn gejagt würde, würde es weiter Risse geben

So wie Kuno Pötzsch nicht glaubt, dass Zäune den Wolf abhalten, so glauben sie bei der Fachstelle Wolf nicht, dass Fangen oder Jagen etwas bringt. Vanessa Ludwig ist Biologin, in der Fachstelle für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und sie fragt sich, was eigentlich das Ziel sein solle, würde man den Wolf jagen. „Das macht keinen Unterschied, ob es Risse bei Nutztieren gibt“, sagt sie. Es habe sich in Ländern mit Wolfsjagden gezeigt, dass die Tiere auch dort weiter in die Nähe von Siedlungen kämen. „Ob es Risse gibt, hängt immer davon ab, wie gut die Nutztiere geschützt sind.“ Ludwig betont, dass schon jetzt eingegriffen werde, wenn einzelne Wölfe Probleme machten. 2018 ist so ein Tier getötet worden.

Als 2010 der erste in der Region um Leipzig sesshafte Wolf nachgewiesen worden war, war das eine Sensation. Werner Schmidt kann sich noch gut erinnern, denn der Jäger war es, der den Wolf im Stadtwald von Belgern gesehen hatte, abends vom Hochstand aus. Um sicher zu gehen, nahm Werner die Fährten des Tiers auf, sammelte seinen Kot. Als er seine Beobachtung öffentlich machte, kam die Presse, kamen die Experten von der Fachstelle Wolf. Inzwischen, sagt Schmidt, streife der Wolf auch auf den nordsächsischen Gebieten östlich der Elbe umher, obwohl es dort wenig Wald und viel freies Feld gebe. Der Jäger sieht ihn dort zwar fast nie, aber er glaubt zu wissen, dass er da war. Denn das Wild, sagt Schmidt, sei dann immer tagelang verschwunden.

Von Denise Peikert (Text) und Wolfgang Sens (Foto)