Wöllnau: Im Dorfgemeinschaftshaus soll Silvesterparty steigen

Wöllnau

Ansetzen zum Endspurt, das war in den letzten Wochen bei Mario Pohlenz, Dirk Heinich und Joachim Fleck angesagt, die in den vergangenen Monaten viele Stunden in die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus, dem Gaststättenkomplex samt Saal, investiert und zudem das Wirken der bis zu 15 aktiv mitmachenden Wöllnauer koordiniert haben.

Baurecht als Stolperfalle

Dabei war die Sanierung des Gaststättenkomplexes sehr holprig gestartet. Denn die große Lösung beim Umbau des Gaststättenkomplexes samt Saal scheiterte am komplizierten Baurecht, so dass die Wöllnauer zu Beginn des Jahres Plan B entwickelten und damit auch auf Leader-Fördermittel verzichteten.

Mit der Verwaltung verständigten sie sich darauf, die ohnehin eingeplanten 24 000 Euro Eigenmittel mit vielen Eigenleistungen zu veredeln und so zumindest vorrangig die Küche des Saales wieder nutzbar zu machen und den Saaleingang zu renovieren.

1000 unbezahlte Stunden

Das funktionierte. Das Geld ist weitgehend ausgegeben. Hinzu kamen aber insgesamt rund 1000 unbezahlte Arbeitsstunden. „Die meisten Anstrengungen“, so berichtete Mario Pohlenz, „erforderte die Küche, in der Elektrik, Wasser und Heizung erneuert werden mussten.“ Zudem seien hier etliche Geräte vor dem Wiedereinbau aufgearbeitet worden.

Im Saal selbst stehen bereits seit Oktober neue Tische und Stühle, der Saaleingang erhielt einen neuen Fußboden und die dortigen Wände bekamen einen Farbanstrich.

Damit blieben nach dem Erntedankfest, das bereits an dieser Stelle gefeiert werden konnte, für die letzten Wochen des Jahres noch wenige Restleistungen. Mario Pohlenz: „Den Nebenraum der Küche hatten wir uns noch aufgehoben. Hier mussten noch Fliesen und Farbe an die Wände.“

Bis Anfang Dezember, als der Kultur- und Heimatverein Wöllnau zu den Weihnachtsfeiern die Senioren beziehungsweise den Nachwuchs in den Wöllnauer Saal einlud, war die Küche nutzbar. Die Zeit drängte aber auch, weil Silvester im Wöllnauer Saal wieder eine große öffentliche Silvesterparty steigen wird – und dann mit neuem Mobiliar, neuer Küche und neuem Saaleingang.

2020 ist nun das Vereinszimmer dran

Doch ganz können die Wöllnauer die Werkzeuge auch 2020 nicht aus der Hand legen. Bürgermeister Roland Märtz: „Wir haben jetzt im Vereinszimmer Schimmel entdeckt. Das Problem wird nun im Frühjahr auch mit neuem Estrich behoben.“ Hier sollen nach dem Willen des Ortschaftsrates dann künftig alle Vereinstätigkeiten stattfinden.

Von Ilka Fischer