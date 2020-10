Wöllnau bekommt wieder eine Gaststätte

Wöllnau

Bis der neue Pächter des Heidekruges in Wöllnau, der 60-jährige Lothar Stache, so richtig loslegen kann, dauert es noch. Wie der selbst in Wöllnau wohnende Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) auf Nachfrage der LVZ informierte, werde nun der 1. Dezember als offizieller Startschuss für den Pachtvertrag angestrebt. „So lange ist das Ganze noch Baustelle.“ Doch dank der Wöllnauer, die an dem mit Abstand größten Gebäude im Dorf selbst viel Hand anlegten, ist ein Ende in Sicht. Vor allem im sogenannten Vereinszimmer, das dem Pächter im Gesamtpaket mit Gaststätte und Saal mitverpachtet wird, müssten jetzt aber unter anderem noch Fliesenlege-Arbeiten erfolgen.

Gaststätte steht seit 2015 leer

So lange müssen sich die Wöllnauer auch noch mit der Wiedereröffnung des 2015 geschlossenen Lokals, dem ein Saal mit 160 Sitzplätzen angeschlossen ist, noch gedulden. Der neue Pächter, der aus dem elf Kilometer entfernten Weidenhain stammt, will bei den Gästen ab Ende des Jahres dann insbesondere mit Schlachtefesten und Eisbein punkten.

Von Ilka Fischer