Wöllnau

Die Wöllnauer werkeln derzeit fleißig an dem größten Gebäude in ihrem Dorf. Nachdem die große Lösung beim Umbau des Gaststättenkomplexes samt Saal am komplizierten Baurecht gescheitert war, hatten sich die Bewohner des Doberschützer Ortsteils auf Plan B verständigt und damit auch auf Fördermittel verzichtet.

Bürger packen selbst mit an

Die Einwohner veredeln nun die von der Gemeinde als Eigenmittel ohnehin eingeplanten 24 000 Euro mit vielen Eigenleistungen. „Die Wöllnauer sind da wirklich richtig aktiv“, lobt Bürgermeister Roland Märtz ( CDU). Mario Pohlenz, der die Arbeiten an Küche und Saal vor Ort koordiniert, kennt den genauen Stand: „Die notwendigen Abbrucharbeiten sind erledigt. Sämtliche Medien liegen an. Am zurückliegenden Wochenende kam in der Küche schon wieder der neue Unterbeton rein.“ Auch der Eingangsbereich des Saales erstrahlt schon wieder im neuen Glanz.“

Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein

Spätestens zum Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das heimliche Ziel, so verrät Mario Pohlenz, sei aber das Erntedankfest im Oktober.

