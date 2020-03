Wöllnauer fürchten Schäden durch Nässe an ihren Häusern

Doberschütz

Corona lässt auch in Sachen Klotzgraben/ Schwarzbach in Wöllnau inne halten. Die für den 17. April angekündigte Einwohnerversammlung findet nicht statt. Dafür haben auch die Wöllnauer, die wegen der zunehmenden Vernässung um ihre Häuser fürchten, Verständnis. Winfried Hauck, der die Einwohnerversammlung mit dem Bürgermeister und vor allem mit Vertretern der unteren Wasserbehörde und des Naturschutzes initiiert hatte: „In Zeiten von Corona geht das nicht anders.“ Dennoch sehe er es als gutes Zeichen, dass es die Zusage für dieses Treffen vom Landratsamt bereits gegeben hatte. „Damit ist für uns das Ganze nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.“

Problem bleibt

Denn das Problem verschwindet nicht. Dieses hatte Winfried Hauck, der in Wöllnau nicht nur einen Reiterhof hat, sondern auch selbst oft hoch zu Ross im Bereich des Schwarzbaches unterwegs ist, so auf den Punkt gebracht: „Der Schwarzbach durchfließt auf der Doberschützer Gemarkung die Orte Sprotta, Battaune und Wöllnau. Oder eben auch nicht.“ Etlichen Wöllnauern würde das große Sorgen bereiten. Nur wenige Meter hinter dem Dorf wird das Dilemma sichtbar. Denn der Klotzgraben in Wöllnau entwässert eigentlich in den Schwarzbach. Doch im Graben steht das Wasser nicht nur viel höher als gewöhnlich. Es fließt vor allem nicht in Richtung Schwarzbach ab. Winfried Hauck wundert das nicht, denn der Schwarzbach, der schon länger als Konfliktgebiet in Sachen Naturschutz gilt, sei zum einen überhaupt nicht beräumt, zum anderen gibt es hier nun auch noch mindestens zwei Biberburgen. Und dies hätte in einem Hauptfluter eben fatale Konsequenzen.

Lösung für Mensch und Biber

Gerade die Wöllnauer, deren Grundstücke an den Schwarzbach grenzen, machen sich Sorgen wegen der zunehmenden Vernässung. Die Häuser sind hier schließlich oft über 100 Jahre alt, nasse Füße stellen für sie ein ernstes Problem dar.

Winfried Hauck, der sich auch beim Kirchenbau im Ort engagiert, hatte sich deshalb schon Anfang März für eine Einwohnerversammlung stark gemacht und darauf gesetzt, dass die Landkreisbehörde ihre Auskunftspflicht auch auf diese Weise erfüllt und dass andererseits die emotional zum Teil stark berührten Bürger sachlich bleiben. Sein Ziel: „Es muss eine Lösung gefunden werden, mit der Mensch und Biber leben können.“

Auch in Corona-Zeiten nicht untergehen

Die Signale aus dem Landratsamt von Pressesprecher Alexander Bley, „die Problematik gemeinsam und mit allen Parteien erörtern zu wollen“, kamen in Wöllnau an. Und auch wenn der Vor-Ort-Termin nun nicht im April stattfindet, haben die Wöllnauer die Hoffnung, dass sie mit ihren Grundstücken auch in Corona-Zeiten nicht gänzlich untergehen.

Von Ilka Fischer