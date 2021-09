Ein privater Investor möchte auf einer Wiese an der B 107 in Eilenburg sechs Einfamilienhäuser bauen. Nicht alle finden das toll. Das sind die Argumente der Gegner des Projektes.

Die Wiese befindet sich direkt an der B 107 am linken Ortseingang von Eilenburg aus Richtung Zschepplin. Hier will ein privater Investor sechs Eigenheime bauen. Quelle: Ilka Fischer