Wolf und Corona: Wildtiergehege Audenhain mit Verlusten

Audenhain

Mit zwei (beinahe) unsichtbaren Gegnern hat Kuno Pötzsch von Sachsens größtem Wildtiergehege in Audenhain zu kämpfen: Wolf und Corona. Und wann er Ruhe vor beiden haben wird, weiß niemand.

„Der Wolf wird uns auch in den nächsten Jahren erhalten bleiben“, ist Pötzsch überzeugt. Im vergangenen Jahr, im März, hatte der Wolf zum ersten Mal mit großer Wucht zugeschlagen und beim Bio-Bauern großen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Bei mehreren Angriffen riss der Wolf 2019 über zehn Tiere, darunter ein Muttertier, dessen zwei Kitze Pötzsch mit der Flasche aufzieht.

300 tote Kälber im vergangenen Jahr

In diesem Jahr hat Pötzsch schon acht tote Tiere zu beklagen: sieben Mufflons und ein Damwild. „Draußen findet der Wolf nichts mehr zu fressen. Und noch dazu hat er die Scheu vor den Menschen verloren.“ So erklärt sich Pötzsch die gehäuften Angriffe. Die gerissenen Tiere sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Im vergangenen Jahr zählte der Betreiber 300 tote Kälber. Durch den Stress, den das Wild während der Wolfsangriffe erlebt hatte, kamen die Kitze vier Wochen zu früh auf die Welt. „Zu diesem Zeitpunkt sind sie noch nicht lebensfähig.“ Auf den Kosten dieser Konsequenzen bleibt Pötzsch sitzen, denn sie sind nicht nachweisbar direkt mit dem Wolfsangriff verbunden. Nur für Schäden an Nutztieren, die mit hinreichender Sicherheit vom Wolf verursacht worden sind, zahlt der Freistaat Sachsen einen Schadensausgleich.

Wolfssicheres Gatter ist zu teuer

Ein Modell eines absolut wolfssicheren Gatters hätte Kuno Pötzsch schon im Sinn – aber das kann er sich schlichtweg nicht leisten. „Zu teuer. Nicht finanzierbar."

Dazu kommt, dass ihm durch die Pandemie ein Großteil seiner Einnahmen weggebrochen sind. „An Pfingsten findet immer unser Hoffest statt. Ausgefallen. Dann gibt es unsere Safaris. Abgesagt.“ Auf den Wildgehege-Safaris fährt Pötzsch eine geführte Tour durch die Gehege, an der bis zu 18 Personen teilnehmen können, um mehr über die Tierarten zu erfahren. „Aber mit Maske weit auseinander zu sitzen, macht den Leuten da auch keinen Spaß. Das Feeling ist hin.“ Auch das Grüne Klassenzimmer liegt leer auf seinem Hof. Dort finden eigentlich regelmäßig Betriebs- oder Geburtstagsfeiern statt.

100 Prozent Wild in der Wurst

Bei den Veranstaltungen erzielt Pötzsch außerdem Einnahmen durch den Verkauf seiner Wildprodukte: Leberwurst, Schinken, Dosengerichte. „Alles 100 Prozent Wild und ohne Chemie“, fügt er stolz hinzu.

