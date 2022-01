Wolfs-Angriff? Fünf tote Tiere in Mörtitz, vier Kälber sind verschwunden

Mörtitz

Noch am Freitagabend war die Welt für Hans-Joachim Kunze in Ordnung. Von seinem Haus aus kann der 72-Jährige das Damwild im nahen Gatter beobachten. Am Samstagmorgen aber bietet sich dem Mörtitzer ein furchtbares Bild. Auf dem Gelände liegen mehrere verendete Tiere. Fünf gerissen, vier Kälber fehlen, einzig der Hirsch hat den nächtlichen Angriff unverletzt überlebt. Schnell hat der Rentner den Verdacht, dass hier ein Wolf, vielleicht auch mehrere, am Werk waren. Er informiert die Fachstelle Wolf, am Nachmittag ist ein Mitarbeiter der Behörde vor Ort.

Lesen Sie auch

Zwischen Wellaune und Reibitz: Wolf von Auto überfahren

Autofahrer in der Dübener Heide verblüfft: Ein Wolf läuft über die Straße

Offensichtlich waren es mehrere Wölfe

Erste Untersuchungen des Experten erhärten den Wolfs-Verdacht. Neben Fotos, die vor Ort gemacht werden, nimmt der Fachmann aber noch DNA-Proben, sieht sich die tödlichen Verletzungen an den Tieren genau an und unternimmt einen Gatterrundgang. „Man hat gemerkt, dass der Gutachter ein sehr kompetenter Mann war. Das Gatter war in Ordnung. Offensichtlich waren es drei bis vier Wölfe, die zirka 30 bis 40 Kilogramm Fleisch erbeutet haben“, erzählt Kunze. Der Fachmann habe ihm den nächtlichen Angriff zudem damit erklärt, dass die Wölfe derzeit Junge haben und diese an die Jagd heranführen müssen. Ein Wolf benötigt etwa zwei bis vier Kilogramm Fleisch am Tag.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mörtitzer hat seit 25 Jahren Damwild

Das rund anderthalb Hektar große Gatter ist vom Wohnhaus Kunzes gut einsehbar. Mitbekommen hat er von dem grausigen Geschehen in der Nacht nichts. Seit 25 Jahren betreibt er dieses Gehege als reines Hobby und hat in all der Zeit keinen derartigen Zwischenfall erlebt. Die Tiere seien da, um das Areal abzugrasen. „Das Gatter liegt sehr dorfnah und bisher haben wir keine solchen Übergriffe erlebt oder Sichtungen von Wölfen festgestellt“, ist von dem Gehegebetreiber zu erfahren. Er selbst ist auch als Jäger tätig und weiß, dass der Wolf sehr wohl in die hiesige Kulturlandschaft gehört. An die Politik hat er dennoch einen Appell: „Es muss eine Abschussquote festgelegt werden, um die Wolfspopulation in einem erträglichen Maße zu halten. Der Wolf gehört in die Natur. So ist es auch beispielsweise in Schweden und Finnland. Dort wird der Bestand festgelegt und dann passt das auch“, macht er deutlich.

Auf dem Areal soll wieder Damwild grasen

Für den Halter ist am Wochenende ein großer Schaden entstanden. Trotzdem möchte Kunze auch weiterhin das Gehege betreiben. „Ich werde mich von einem Wolfsberater und Gatterspezialisten beraten lassen, um mein Gehege künftig noch sicherer gegen diese Art von Übergriffen zu bauen“ schaut der Rentner – trotz des tragischen Zwischenfalls – nach vorn. Sicher kann er sich der Hilfe seines Enkels Lukas Seidel sein, der ihm auch am Wochenende hilfreich zur Seite stand.

Von Anke Herold