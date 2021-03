Volker Pohlenz sitzt in seinem Wöllnauer Atelier und hat vor sich eine riesige Leinwand, auf der zahllose Umrisse mit Pinselstrichen vorgezeichnet sind. Woran arbeitet die Maler gerade und wie geht es ihm in Lockdown-Zeiten? Die LVZ hat es beim Atelierbesuch im Doberschützer Ortsteil in Erfahrung gebracht.