Eilenburg

Ein Motorrad Yamaha RN 22 wurde am Donnerstagabend in Eilenburg gestohlen. Der Halter hatte das Motorrad (amtliches Kennzeichen OZ HH 8) am Mittelweg auf der Brücke über die B 107 abgestellt. Anschließend begab er sich in eine nahegelegene Kleingartenanlage. Als er später wieder auf die Brücke kam, war das Motorrad verschwunden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20 und 21.45 Uhr.

Wer hat etwas gesehen?

Die schwarze Maschine mit goldfarbenen Felgen hat einen Zeitwert von etwa 8000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Tel. 03423/664-100) zu melden.

Von lvz