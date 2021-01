Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen steigt auch nach Jahreswechsel

Nordsachsen

Bei insgesamt 6183 Einwohnern im Landkreis Nordsachsen wurde das Virus seit März bis zum Sonnabend nachgewiesen. Das waren 119 mehr Corona-Fälle als noch am Freitag. Als aktuell Corona-positiv – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert sind – waren am Sonnabend 1824 Nordsachsen registriert. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich derzeit 2575 Einwohner.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 242, Quarantäne aktuell: 377, Todesfälle: 16

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 328, Quarantäne aktuell: 525, Todesfälle: 20

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 576, Quarantäne aktuell: 757, Todesfälle: 38

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 428, Quarantäne aktuell: 681, Todesfälle: 18

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 74, Quarantäne aktuell: 128, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 74, Quarantäne aktuell: 107, Todesfälle: 2

Zahlreiche Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ