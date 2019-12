Zeitreise durch die Schloss-Historie von Eilenburg

An diesem Montag hat sich der Stadtrat in Eilenburg erneut mit dem umstrittenen Handelsstandort an der Ziegelstraße (ehemals ECW-Gelände) beschäftigt. Dort will die Handelskette Edeka ein Center mit Baumarkt errichten. Es war die letzte wichtige Beschlussvorlage, die den Stadträten in dem seit 2016 andauernden Verfahren vorlag.