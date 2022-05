Zeitzeugen: Brief von 1945 im Eilenburger Geschichtsunterricht

Eilenburg

Im April 1945 versank Eilenburg in Schutt und Asche. Was heute unvorstellbar erscheint, wenn man durch die Straßen der Muldestadt schlendert, war damals die Realität des Zweiten Weltkriegs. Eine Geschichtsstunde mit einem Zeitzeugenbericht sollte nun den Schülern der Friedrich-Tschanter-Oberschule das Geschehene näherbringen.

Brief der verstorbenen Mutter

Zu Gast ist Hans-Joachim Ehrig. Er wurde 1947 in Berlin geboren, ein Teil seiner Familie stammt jedoch aus Eilenburg. Nach dem Tod seiner Mutter fand er in ihrem Nachlass einen Brief. Einen Brief aus der Muldestadt, datiert auf den 7. Juli 1945. Diesen las er am Donnerstagmittag vor zwei neunten Klassen vor. Anschließend wurde der Brief an das Stadtarchiv übergeben.

„Liebe Berliner“, heißt es zu Beginn des Briefs, der an den Teil der Familie in Berlin adressiert ist. Ehrigs Mutter wurde 1943 nach Eilenburg evakuiert und zunächst mit seiner kleinen Schwester Dorothea in der Kranoldstraße bei den Tanten untergebracht. Im weiteren Verlauf des Briefes schildert seine Mutter detailgetreu den Beschuss der Stadt im April 1945.

Hans-Joachim Ehrigs Mutter hat den Brief 1945 verfasst, den er nun an das Stadtarchiv Eilenburg weitergibt. Quelle: Ina Wildführ

Der Kampf ums Überleben

Am 17. April 1945 wurde in Eilenburg Panzeralarm ausgerufen, die Stadt zur Festung erklärt und verteidigt. Dann wurde neun Tage lang gekämpft. „Vormittags schoss die Artillerie, nachmittags ging man wieder mit dem Kind auf die Straße“, schreibt Ehrigs Mutter in dem Brief. Drei Tage und drei Nächte lag die Stadt unter schwerem Beschuss, bei dem ein Großteil der Bausubstanz zerstört wurde. Die Mutter beschreibt, wie sie mit Dorothea, die zu diesem Zeitpunkt erst etwas älter als ein Jahr war, über brennende Mauern flüchtete. Während des Beschusses „dachten wir nicht, dass wir das überleben werden“, heißt es. Etwa 90 Prozent des Stadtzentrums wurden damals während des Angriffs zerstört.

Ehrigs Vater befand sich zu diesem Zeitpunkt in Kriegsgefangenschaft in Italien. Die Sehnsucht war groß, schreibt seine Mutter, die hofft, dass er noch am Leben ist. Als Hans-Joachim Ehrig zu Ende gelesen hat, kommen ihm die Tränen.

Die ungewöhnliche Unterrichtsstunde hätte eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden sollen, wegen Corona wurde sie aber verschoben. „Damals konnte sich niemand Krieg vorstellen, inzwischen sehen wir alle täglich Bilder aus der Ukraine“, sagt Ehrig sichtlich erschüttert. „Es ist schrecklich, dass in Europa wieder Krieg herrscht.“

In der ersten Reihe sitzt während des Vortrags Ehrigs Partnerin Gabriele Lubanda. Nachdem er fertig ist, stellt sie eine Frage in die Runde: „Wird zu Hause über den zweiten Weltkrieg und das Geschehen in Eilenburg gesprochen?“ Nur eine Schülerin meldet sich. Ihre Oma habe davon erzählt, sei aber bereits gestorben.

„Ich war erschüttert“

Ehrig selbst hat nur wenige Erinnerungen an seine Kindheit. Vom Krieg habe seine Mutter zwar manchmal erzählt, aber nur pauschal, wie er sagt. „Ich war erschüttert, als ich den Brief das erste Mal gelesen habe.“ Kurz danach sei er mit seinen Töchtern nach Eilenburg gefahren. Gemeinsam besuchten sie die im Brief erwähnten Schauplätze, auch das Haus in der Kranoldstraße. Nun gibt er ein Stück Vergangenheit und Geschichte an die nächste Generation weiter.

Von Yvonne Schmidt