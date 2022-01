Nordsachsen

Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie wohnen und arbeiten sie? Welche Staatsbürgerschaft haben sie? In welche Altersgruppen oder Geschlechter teilen sie sich auf? Um das festzustellen, fragen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland aller zehn Jahre nicht nur die vorhandenen Melderegister ab. Um verlässliche Basiszahlen zu erhalten, aber auch um zu wissen, wo es an Schulen, Studienplätzen oder auch Altenheimen künftig fehlen könnte, wird ein Teil der Bevölkerung befragt.

Für diese Bestandsaufnahme, den sogenannten Zensus, werden in den Kommunen Erhebungsstellen eingerichtet. Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, aller zehn Jahre sich so ihren tatsächlichen Bevölkerungszahlen anzunähern und diese gegebenenfalls zu korrigieren. Eigentlich sollte der Zensus bereits im vergangenen Jahr stattfinden, er wurde in Deutschland jedoch wegen Corona gesetzlich auf das Jahr 2022 verschoben.

Doch wer arbeitet jetzt am Zensus und wie wird die Volkszählung, wie sie früher hieß, vorbereitet? Diese Fragen führen uns in den Delitzscher Amselweg, wo bewusst abgeschieden von der Delitzscher Stadtverwaltung eine solche Zensuserhebungsstelle eingerichtet wurde. Astrid Pradel leitet sie, zusammen mit ihrer Stellvertreterin Lena Freyer erklärt sie das Verfahren.

Stellenausschreibung aller zehn Jahre

„Ich habe Soziologie studiert, bin also mit Statistiken vertraut“, sagt Lena Freyer. Frisch aus der Elternzeit kommend habe sie sich auf die Ausschreibung als stellvertretende Leiterin der örtlichen Erhebungsstelle beworben. Weil der Arbeitsplatz spannend sei und eben zu ihrem Fach passte, erzählt die 26-Jährige. Je nach Position ist das bei dem aller zehn Jahre erhobenen Zensus eine zwar unterschiedlich lang, aber auf jeden Fall befristete Stelle. Ihre Kollegin Astrid Pradel (46) wird als Leiterin der Erhebungsstelle von Oktober 2021 bis Ende Januar 2023 dabei sein, die Stelle ihrer Stellvertreterin ist von Januar bis Dezember dieses Jahres befristet, zwei weitere Mitarbeiter arbeiten für elf Monate ab Februar.

Astrid Pradel ist Juristin, in den letzten Jahren, sagt sie, habe sie im Tourismus gearbeitet, der dank der Pandemie derzeit ein schwieriges Feld sei. Aber das sei nicht der Hauptgrund, warum sie die Stelle übernehmen wollte. Direkt davor habe sie für ein Jahr im Sozialamt gearbeitet, wie es nach dem Zensus für sie weiter gehe, wisse sie noch nicht. Jetzt gehe es erst einmal darum, dieses Projekt erfolgreich mit aussagekräftigen Daten abzuschließen. Denn daran teilzuhaben, gehe nur aller zehn Jahre: „Jetzt oder nie“, sagte sie sich.

Zudem habe ihr das Projekt eine gewisse Gestaltungsfreiheit gelassen: Vom Aufbau über die Mitauswahl der Mitarbeitenden bis zur Durchführung und Abwicklung seien sie und ihre Kollegin involviert. „Das Spannende ist, dass wir das Projekt und den Aufbau komplett begleiten“, sagt sie. Größere Städte wie Leipzig verfügten über ein eigenes Statistikamt, das die Zensusbefragungen mit übernehme. „Aber Städte wie Delitzsch, Torgau, Oschatz und Eilenburg haben diese Erhebungsstellen ja von Haus aus nicht.“

Wozu braucht es den Zensus überhaupt?

„Es braucht ihn, damit man die bekannten Bevölkerungszahlen der Europäischen Union in regelmäßigen Abständen überprüft“, beschreibt Astrid Pradel. „Ganz wichtig ist die Einwohnerzahl für die Einteilung der Wahlkreise, die Stimmenverteilung im Bundesrat, aber auch für den Länderfinanzausgleich und den kommunalen Finanzausgleich – letztlich entscheidet sie also darüber, welche Gelder der Kommune zugewiesen werden.“ Aber auch auf europäischer Ebene sorgen die überprüften Zahlen für Planungssicherheit.

Warum genügen dafür nicht die Registereinträge, die ohnehin von jedem Menschen bereits existieren?

Die Melderegister der einzelnen Mitgliedsstaaten bilden durchaus die Basis für das Verfahren, erklärt Pradel. „Aber Register können Fehler aufweisen“, sagt sie. „Vielleicht melden sich Bürger nicht zeitnah oder gar nicht um oder sie haben einen Zweitwohnsitz.“ Zudem herrsche in Gemeinschafts- und Wohnunterkünften wie Altenheimen oft eine hohe Fluktuation. Es herrscht ein Kommen und Gehen.

„Deswegen wird man eine Stichprobe aus diesen Melderegisterdaten dazu nutzen, um deren mögliche Ungenauigkeiten zu korrigieren.“ Stichtag dafür ist der 15. Mai, von dem durch die Befragungen ein möglichst vollständiges Bild entstehen soll: eben wie sich die Bevölkerung an genau diesem Tag zusammensetzte. „Wer am 16. verstorben ist, zählt am 15. trotzdem noch mit“, beschreibt sie.

Wie läuft das ab?

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung werden im Rahmen einer zufälligen Stichprobe durch die Zensuserhebungsstellen befragt. In Sachsen wurden 48 davon eingerichtet, um zufällige Haushalte und die Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen zu deren Lebensumständen zu befragen. Das übernehmen sogenannte Erhebungsbeauftragte ehrenamtlich. Diese werden jetzt gesucht.

Wer eignet sich dafür?

„Alle Personen deutscher Staatsbürgerschaft über 18 Jahren“, sagt Lena Freyer. „Jeder, der verschwiegen und zuverlässig ist und möglichst etwas beweglich“, ergänzt Astrid Pradel. Denn um den Datenschutz der Befragten sicherzustellen, sollen die Interviewerinnen und Interviewer möglichst nicht in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld aktiv werden. „Nicht absolut ortsfern, aber so, dass man sich nicht mehr kennt“, beschreibt Pradel.

Einige wenige Ehrenamtliche haben sie bereits gewinnen können, aber wie auch in anderen Erhebungsstellen, genügen diese noch nicht. „Um es ganz deutlich zu sagen: Wir haben viel zu wenige“, sagt Pradel. Für ihre ehrenamtliche Arbeit bekommen diese Menschen eine Aufwandsentschädigung. Sie richtet sich nach den auskunftspflichtigen Personen, die befragt wurden, sagt Lena Freyer, daneben aber auch nach dem Umfang der aufgenommenen Daten. Im Schnitt betrage sie 450 Euro für an die 100 Befragte.

Da für die Befragungen eine Zeit von insgesamt zwölf Wochen eingeplant ist, ist es auch möglich, weitere Kontingente zu übernehmen und eine höhere Aufwandsentschädigung zu erhalten. Ihre Arbeitszeit können sich die Interviewerinnen und Interviewer dabei flexibel einteilen. Fahrtkosten werden unabhängig davon erstattet.

So erreichen Sie die Zensuserhebungsstellen in Nordsachsen: Delitzsch: Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022, Amselweg 7, 04509 Delitzsch, Telefon: 034202/ 34000, E-Mail: astrid.pradel@delitzsch.de Eilenburg: Örtliche Erhebungsstelle Eilenburg, Am Anger 29, 04838 Eilenburg, Telefon: 0172/ 6273776, E-Mail: zensus@eilenburg.de Torgau: Örtliche Erhebungsstelle Torgau, Elbstraße 1-3, 04860 Torgau, Telefon: 03421/ 7747688, E-Mail: s.plaszkorski@torgau.de Oschatz: Örtliche Erhebungsstelle Oschatz, Neumarkt 1, 04758 Oschatz, Telefon: 03435/ 970180 E-Mail: zensus@oschatz.info

Werden diese zuvor dafür ausgebildet?

„Wir schulen im Kaskadenprinzip“, beschreibt Astrid Pradel. Das heißt, die Landesämter bereiten alles vor, geben das an die Leitungen, welche die Mitarbeiter schulen und so weiter. Astrid Pradel und Lena Freyer werden daher auch die 90 Erhebungsbeauftragten ausbilden, die sie für ihren Erhebungsbezirk benötigen.

Wie bei den anderen Erhebungsstellen umfasst der nicht nur eine Stadt, sondern neben Delitzsch auch Schkeuditz, Schönwölkau, Wiedemar, Rackwitz und Krostitz. Ab 15. Mai sollen dann im Durchschnitt jeweils 100 Auskunftspflichtige möglichst in einem Zeitfenster von vier Wochen befragt werden, um nah an der Lage vom Zensusstichtag zu bleiben. Dazu werden die Freiwilligen im März oder April 2021 an einem halben Tag vorbereitet und geschult.

Was wird abgefragt?

Die Befragungen erfolgen in zwei Stufen: Die erste ist eine einfache Identitätsfeststellung. Dafür werden einfache Daten erfragt, wie der Vor- und Nachname, die Straße, Hausnummer oder das Geburtsdatum oder wie viele Personen in einer Wohnung leben oder ob es einen Zweitwohnsitz gibt. Ziel sei abzugleichen, ob die Bürger, beschreibt Astrid Pradel, auch dort wohnen, wo das Melderegister sie und gegebenenfalls den Rest ihrer Familien laut Melderegister vermutet. „Das dauert wenige Minuten und dann ist es erledigt. Das weiß jeder, da muss niemand in irgendwelchen Unterlagen nachschauen.“ Wenige Minuten, die auf den größten Teil der Befragten zukommen werden und sich auch mit Mindestabstand und Maske an der Haustür erledigen lassen. Eine angetroffene Person kann das auch für den gesamten Haushalt übernehmen.

Bei manchen Haushalten wird dann noch tiefer nachgefragt, etwa zum Bildungsstand und der Erwerbstätigkeit. Dies könne per Online-Fragebogen geschehen, ohne dass die Erhebungsbeauftragten noch einmal vor Ort sein müssen. Damit soll ressourcenschonend und mit geringem Aufwand eine hohe Datengenauigkeit erzielt werden. Positiver Nebeneffekt in einer Pandemie: Kontakte werden dadurch ebenfalls vermieden. Klassisch auf Papier wird der Fragebogen aber auch angeboten, des Weiteren könne er telefonisch erfasst werden oder auch in der Erhebungsstelle vor Ort, wo ein Besucherraum dafür bereitsteht.

Was muss ich tun, wenn ich Post bekomme? „Viele Leute haben noch nie vom Zensus gehört“, weiß Astrid Pradel, Leiterin der Zensuserhebungsstelle Delitzsch. Ignorieren sollten Bürgerinnen und Bürger den Termin, mit dem der oder die Erhebungsbeauftragte sich ankündigt, aber auf keinen Fall. Denn es besteht eine Auskunftspflicht. Was viele auch nicht wissen – weil die Erhebung immer nur im Zehn-Jahres-Rhythmus erfolgt. Wer angeschrieben wird, kommt um die Befragung nicht herum. „Sie ist letztlich bußgeldbewehrt, das heißt, es wird ein Zwangsgeld geben, wenn die Auskunft verweigert wird“, sagt Astrid Pradel. Kein Problem sei es, den Termin zu verschieben. Wichtig für die Freiwilligen, die nicht nur ihre Stelle noch sucht, um die Bevölkerung zu befragen: Der oder die Erhebungsbeauftragte hält es lediglich fest, wenn jemand die Auskunft verweigere. In das Mahnverfahren selbst sei er oder sie aber nicht selbst involviert. Auskunftspflichtig sind auch jene Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Verwalter von Gebäuden und Wohnungen, die bereits im Oktober vom Statistischen Landesamt direkt angeschrieben wurden. Für die zeitgleich laufende Gebäude- und Wohnungszählung sind auch sie verpflichtet, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, der auch online zu finden ist. Die dort gewonnenen anonymisierten Daten geben Rückschlüsse auf die durchschnittliche Wohnraumgröße, den Leerstand oder die Eigentümerquote in der Bundesrepublik.

Warum müssen die Daten anonymisiert werden?

„Das ist wichtig, weil wir ein Rückspielverbot in Deutschland haben.“ Das besagt, dass Daten jeweils nur in eine Richtung fließen – hin zur amtlichen Statistik. Kommunen erfahren demnach etwas über ihre Bevölkerungszahlen, aber niemals etwas über Persönlichkeitsmerkmale oder die konkreten Namen der Befragten – weil das deren individuellem Recht auf informationelle Selbstbestimmung widersprechen würde.

Was passiert mit den Daten?

Erfolgt die Eingabe nicht online, werden sie in den Erhebungsstellen eingegeben und dann über eine gesicherte Datenleitung an das Statistische Landesamt nach Kamenz weitergeleitet. Erst dort werden sie ausgewertet. Ergebnisse sind voraussichtlich erst ab November 2023 unter www.zensus.sachsen.de einzusehen.

Datenschutz wird groß geschrieben

„Wir haben sehr hohe datenschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten“, beschreibt Lena Freyer. Daher sitze die Erhebungsstelle auch „abgeschottet“ von der eigentlichen Verwaltung der Stadt im Norden von Delitzsch. Sie dürfe nicht an diese angebunden sein, nicht deren Geräte oder deren Internetleitung nutzen, stattdessen gibt es eine Extra-Verbindung zum statistischen Landesamt. „Der Bürger selbst erhält auch keinen Einblick in unsere Büros, wo die Erfassung stattfindet.“

Von Manuel Niemann