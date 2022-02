Zschepplin

Handlungsbedarf besteht im Zscheppliner Ortsteil Rödgen bei einigen Bäumen. Zumindest führte Gernot Rackwitz gleich drei Problemstellen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung an.

Weg zur S-Bahn von Bäumen versperrt

So sei es derzeit weder für Radfahrer noch für Fußgänger möglich, von Rödgen aus den an sich schönen Weg durch den Kämmereiforst zum S-Bahnhof zu nehmen. „Hier liegen mindestens zehn Bäume auf dem Weg.“

Weiden drohen umzukippen

Ein Problem sieht er auch an der Pressener Straße, die in Rödgen über den Schadebach führt. „Die Bäume hier sehen sehr schlecht aus. Erst standen sie trocken, nun haben sie, teilweise auch wegen der Biber, auf einmal zu viel Wasser.“ Die Uferböschung sei total aufgeweicht. Seiner Meinung nach drohen jedenfalls derzeit insbesondere viele Weiden, in den Bach umzukippen. Sein Fazit: Der Schadebach ist nicht mehr funktionsfähig.

Schilder werden nicht gesehen

Etwas anders gelagert ist das Problem in der Naundorfer Straße, in die die Steubelner und die Zscheppliner Straße münden. In dem Kreuzungsbereich würden Fremde auch wegen der zwischen den Bäumen stehenden Schilder die Situation regelmäßig verkennen. Fahrzeugführer, die von der Zscheppliner Straße kommen, müssen Fahrzeugen auf der Steubelner Straße Vorfahrt gewähren.

Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) versicherte, dass sich die Gemeinde alle angesprochenen Punkte anschauen werde.

Von Ilka Fischer