Zschepplin

Gesperrt war die Bundesstraße 107 nach einem Unfall Dienstagabend. Der 72-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine DAS war dort gegen 20 Uhr von Hohenprießnitz in Richtung Zschepplin unterwegs. Laut Polizei fuhr er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve geradeaus in den Straßengraben.

Vollsperrung für die Bergung

Umfangreiche Bergungsmaßnahmen waren erforderlich, was zu einer Vollsperrung der Bundesstraße in der Zeit von 22.45 bis 0.15 Uhr führte. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

