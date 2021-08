Zschepplin: Debatte um Grünschnitt geht weiter

Zschepplin

Der Bauhof Zschepplin ist mit dem Grünschnitt im Gemeindegebiet überfordert – einerseits wegen des für das Wachstum besonders günstigen Wetters, andererseits, weil keine Priorisierung für Flächen wie Kreuzungsbereiche und Bushaltestellen existieren. Das sieht jedenfalls die CDU des Ortes so und hat deshalb jüngst einen Antrag eingebracht. Demnach wird die Verwaltung beaufragt, zu prüfen, welche finanziellen Auswirkungen entstehen, wenn der gemeindeeigene Bauhof in ein privates Unternehmen überführt würde, der die Aufgaben für Grünschnitt und Winterdienst erfüllen könne. Um ein komplettes Outsourcing aber wird es nicht gehen.

30 kommunale Objekte werden betreut

Bereits Anfang Juli hatte dies eine Debatte entfacht, war in der Verwaltung auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ganz neu sei das Anliegen zudem nicht, so Bürgermeister Kay Kunath (parteilos). Eine Machbarkeitsstudie sei vor einigen Jahren schonmal erstellt worden. Konkrete Zahlen habe es damals nicht gegeben, fügte Naundorfs Ortsvorsteher Erwin Nier hinzu, der 14 Jahre als Bauhof-Leiter gearbeitet hat. Er betonte, dass sich die Aufgaben der Gemeindearbeiter nicht nur auf Grünschnitt und Winterdienst beschränken. So müssten allein 30 kommunale Objekte betreut werden. Von einem kompletten Auslagern des Bauhofes riet er ab, überlegenswert wäre, ob in Spitzenzeiten Fremdfirmen mit einzelnen Aufgaben beauftragt werden könnten.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einsatz von Firmen wird geprüft

Es gehe darum, was anders gemacht werde könne und nicht darum, dass alles anders gemacht werde, konkretisierten die Antragsteller ihr Anliegen. Die Wichtigkeit eines Hausmeisters würde dabei auch nicht infrage gestellt, so Glauchas Ortsvorsteher Thomas Hartmann. Letztlich wurde deutlich – um eine reine Privatisierung wird es nicht gehen. Geprüft werde nun, so Michael König vom Verwaltungsverband Eilenburg-West, „welche Arbeiten kann man möglicherweise Fremdfirmen machen lassen und zu welchen Konditionen ist dies möglich?“

Von ka