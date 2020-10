Zschepplin: Ehrung für Roswitha Berkes im Gemeinderat

Naundorf

So einfach wollten die Zscheppliner ihre Bürgermeisterin dann doch nicht ziehen lassen. Mit einer Laudatio, vielen Blumen, einem klein verpackten großen Geschenk sowie Applaus wurde die Naundorferin Roswitha Berkes nach über drei Jahrzehnten des Wirkens in der Gemeinde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal offiziell verabschiedet.

„Es war nicht immer ganz einfach mit mir.“

Roswitha Berkes hat über drei Jahrzehnte als Bürgermeisterin die Geschicke der Orte westlich von Eilenburg gelenkt. Quelle: Ilka Fischer

Anzeige

Roswitha Berkes, die als 69-Jährige bei der Bürgermeisterwahl im März mit Kay Kunath ihrem Wunsch-Nachfolger gratulieren konnte, war sichtlich gerührt, als sie seine Wünsche und die von Mitstreitern aus der Gemeinde, von Kita, Schule, Feuerwehr und Vereinen entgegennahm.

Sicher auch, weil sie gern eingestand: „Ich weiß, es war nicht immer einfach mit mir.“ Sie verwies auf ihre „burschikose Art“, die ihr half „sich gegen viele Männer durchzusetzen“. Doch sie blieb sich auch an diesem Abend treu und machte „keinen Schmus um die Sache“. Sie hob noch einmal hervor: „Ich habe immer gesagt, was ich weiß oder für wahr halte. Nicht immer ist meine Meinung die richtige gewesen. Doch dann konnte ich auch reagieren.“

Bilanz: 25 Millionen Euro und fünf Wahlsiege

Zuvor hatte der 74-jährige Erwin Nier, der mit Roswitha Berkes sogar schon seit 1986 auf kommunaler Ebene zusammenarbeitet, die Laudatio gehalten. Roswitha Berkes, die seit 1990 ununterbrochen als haupt- und ehrenamtliche Bürgermeisterin in den Dörfern westlich von Eilenburg agierte, habe gerade nach der Wende früher als andere Fördertöpfe ausfindig gemacht. Dass sie auch in besseren finanziellen Zeiten immer die Maxime vertreten habe, erst Fördermittel, dann Eigenmittel sei da zwar nicht immer von allen verstanden worden. Doch genau dies würde sich bis heute positiv auswirken. Und er sagte auch: 25 investierte Millionen Euro, aber auch fünf gewonnene Wahlen sprechen für sie.

Politik findet nun ohne sie statt

Ganz Abschied nehmen müssen die Zscheppliner nicht. Denn Roswitha Berkes hat ihr im Frühjahr gegebenes Versprechen, sich künftig nicht mehr in die Politik einzumischen, zwar von Tag an gehalten. Doch ebenso gilt: Bei Fragen steht sie nach wie vor zur Verfügung. Und zudem, so verwies sie noch, bleibe sie als Naundorferin ja auch Einwohnerin von Zschepplin.

Von Ilka Fischer