Zschepplin: Halbzeit bei Sanierung der Sporthalle

Die Gemeinde übernimmt die Kosten für den Stromanschluss an der Turnhalle Zschepplin. Diese wird vom Pächter, dem Sportverein Zschepplin, derzeit generalüberholt. Der Gemeinderat goss damit bei seiner Sitzung am Dienstagabend, die aus räumlichen Gründen erneut im Saal Naundorf stattfand, nun auch in einen formalen Beschluss, was er bereits auf seiner Sitzung vor vier Wochen signalisiert hatte. An den rund 4000 Euro wird das 700 000 Euro-Projekt nicht scheitern.

Verein muss 150 000 Euro Mehrkosten stemmen

Hintergrund ist die Tatsache, dass der Verein, der die Halle von der Gemeinde für 20 Jahre gepachtet hat, für die Komplettsanierung mit Leader-Förderung ursprünglich 560 000 Euro veranschlagt hatte. Nach der Ausschreibung stellte sich heraus, dass der Verein, der ohnehin 56 000 Euro Eigenmittel aufbringen muss, weitere 150 000 Euro Mehrkosten stemmen muss. Durch Nachverhandlungen mit den Firmen und Eigenleistungen ist es inzwischen gelungen, das Defizit auf 10 000 Euro zu senken. Dieses sollte sich nun zumindest wegen des Stromverteilungskastens auch nicht weiter vergrößern.

Baustellenfest findet am 11. Juli statt

Gemeinderat Falk Bodenhausen, der sich als Vorsitzender des Sportvereins Zschepplin maßgeblich für das Projekt engagiert, nutzte die Gelegenheit im Gemeinderat, auch eine Einladung zum Baustellenfest auszusprechen. „Wir laden alle Interessierten am Sonnabend, dem 11. Juli, von 9 bis 12 Uhr zu uns ein.“ Inzwischen sei bei dem Bau die Hälfte geschafft. „Der Trockenbau ist fertig, die neue Raumaufteilung damit bereits erkennbar.“ Dennoch hat der Verein, der auch weiter um Spenden für sein Projekt wirbt, bis zum Herbst hinein in Sachen Innenausbau noch einiges zu stemmen. Ziel bleibt es, dass seine 200 Mitglieder, aber beispielsweise auch die Mädchen und Jungen aus der benachbarten Kindertagesstätte die Halle im neuen Gewand schon in der Wintersaison nutzen können.

Von Ilka Fischer