Kay Kunath (parteilos) hat nun zwar nicht mehr mit Feuer, dafür mit dem Etat zu kämpfen. Der 46- Jährige ist seit Mitte April ehrenamtlicher Bürgermeister von Zschepplin. Im LVZ-Interview zieht er Bilanz der ersten Monate im Amt und schaut auf die aktuellen Herausforderungen.

Haben Sie in den zurückliegenden Monaten schon mal bereut, das Ehrenamt des Bürgermeisters angetreten zu haben?

Um es ganz klar zu sagen: Nein. Zumal ich von Seiten der Mitarbeiter und Verwaltung einen herzlichen Empfang erfahren habe. Doch natürlich ist nicht alles immer schön. Ich meine damit jetzt mal ausnahmsweise nicht Corona, das uns in der Gemeinde natürlich auch beschäftigt. Doch wenn sich mit der Volksbank der letzte Anbieter von Bankdienstleistungen zurückzieht, tut dies weh. Und das wird natürlich nicht besser, wenn dies ohne jegliche Ankündigung geschieht, der Vorstand zudem auf Versuche zur Kontaktaufnahme meinerseits nicht mal reagiert. Das kenne ich in Bezug auf Höflichkeit anders.

Sie mussten Ihre Feuerwehrämter aufgeben, konnten den Kameraden 2020 aber immerhin als nun deren oberster politischer Chef gute Nachrichten überbringen.

Ja, wir haben uns riesig gefreut, dass im September vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein neues Löschfahrzeug in Hohenprießnitz stationiert wurde. Anfang November hat Glaucha zudem das lang erwartete Tragkraftspritzenfahrzeug-Allrad bekommen. Und für nächstes Jahr hat unsere aus fünf Ortswehren bestehende Gemeindewehr noch den neuen Mannschaftstransportwagen in Aussicht.

Brennen tut es also eher nicht bei der Feuerwehr, dafür aber in Sachen Finanzen?

Ja, da kann ich auch nur in das Credo meiner Vorgängerin Roswitha Berkes einstimmen. Wir müssen als Kommunen viel zu viele Dinge schultern, die von Bund und Land beschlossen werden. Jüngstes Beispiel: Der Freistaat erlaubt inzwischen sogar die Beitragsfreiheit im Vorschuljahr und im Hort. Das Gesetz dafür hat er verabschiedet, aber leider vergessen, das Geld dafür mit zu überweisen. Wir sitzen gerade mit der Verwaltung über dem Haushalt 2021. Da sind wir beim derzeitigen Entwurf des Fünf-Millionen-Euro-Etats aktuell noch 550 000 Euro im Minus. Im Moment weiß ich nicht, wie das gehen soll.

Zur Person Kay Kunath (parteilos) wurde am 8. März zum ehrenamtlichen Bürgermeister der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde Zschepplin gewählt und ist seit dem 15. April im Amt. Der 46-Jährige, der im Ortsteil Naundorf aufwuchs und heute mit seiner Frau in Krippehna lebt, hat eine Bankenlehre absolviert. 2009 wechselte er ins Landratsamt, wo er bis heute als Sachbearbeiter Katastrophenschutz arbeitet. Seit 1994 hat er sich zudem in der Feuerwehr engagiert. 1999 wurde er zum Gemeindewehrleiter von Zschepplin gewählt. Ein Amt, das er wie seine Funktionen als stellvertretender Wehrleiter in Krippehna und als stellvertretender Kreisbrandmeister mit dem Inspektionsbereich Eilenburg allerdings mit der Wahl zum Bürgermeister aufgeben musste.

Dennoch hält die Gemeinde aber an ihrem größten Projekt Schulcampus fest?

Wir haben das Projekt, das wohl so um die 3,6 Millionen Euro kosten wird, nach wie vor auf der Agenda. Doch ich sage auch in aller Deutlichkeit: Ohne großzügige Förderung können wir den Ersatzneubau der Kita, mit dem dann zugleich das Raumproblem der Grundschule gelöst wäre, nicht angehen. Fest steht dagegen, dass wir das inzwischen rohbaufertige Dorfgemeinschaftshaus in Krippehna 2021 auf jeden Fall vollenden. Doch ohne der Haushaltsdebatte 2021 vorgreifen zu wollen, viel mehr ist darüber hinaus nicht drin. Auch wir als Gemeinde können nun mal nicht mehr ausgeben als wir haben.

Umso knapper das Geld, desto größer das Engagement?

Wir haben in der Tat dank des ehrenamtlichen Engagements in allen Ortschaften 2020 einiges erreicht. Um nur einige Beispiele zu nennen: In Krippehna steht jetzt eine tolle Sitzgruppe am Dorfteich, in Glaucha wird es reichlich blühen, und am Schenkteich in Naundorf wachsen große Bäume. In Rödgen gibt es einen richtig tollen Treff am Teich, und in Hohenprießnitz kann jetzt geschaukelt werden. Nicht zuletzt setzt in Zschepplin der dortige Sportverein bei der Sanierung der Turnhalle zum Endspurt an. Mit Engagement, das durch Sponsorengelder und Fördermittel veredelt wurde, ging also 2020 einiges.

Und was haben Sie dem Jahr 2020 zu Silvester beim Abschied gesagt?

Ein Jahr der Aufs und Abs. Aber da mussten wir ja bekanntlich alle durch. Ich habe also gesagt: Mach’s gut 2020.

Von Ilka Fischer