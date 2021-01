Zschepplin: Neue Bauplätze entstehen in drei Ortsteilen

Zschepplin

Noch bis zum 15. Januar liegen im Verwaltungsverband Eilenburg-West in der Torgauer Straße 38 in Eilenburg die Pläne für den Bebauungsplan „Zum Waldblick“ im Zscheppliner Ortsteil Naundorf aus. Es handelt sich dabei um rund 6000 Quadratmeter Gartenland, das bereits von allen Seiten von Wohnhäusern eingerahmt wird und auf dem nun vier Eigenheime gebaut werden sollen.

In Krippehna ist das Baurecht greifbar nah

Die knapp 3000 Einwohner zählende Gemeinde Zschepplin setzt aber auch ansonsten auf Zuzug und unterstützt daher die aktuellen Planungen privater Investoren in Sachen Wohnungsbau auch in zwei anderen Ortsteilen.

Am weitesten ist die Gemeinde in der Reitplatzstraße in Krippehna, wo die Offenlage bereits im September erfolgte. Hier fehlt jetzt nur noch der Satzungsbeschluss, der dann zum Baurecht führt. In Krippehna können damit auf einer Grünfläche bis zu vier Eigenheime gebaut werden. Zusätzlich ist in Krippehna neben einem bereits errichteten neuen Eigenheim am Dorfgemeinschaftshaus noch Platz für ein zweites.

Zwei Vorhaben in Hohenprießnitz

In Hohenprießnitz dauert es mit der Planung und damit dem Baurecht zwar noch am längsten. Dafür gibt es hier gleich zwei größere Bauvorhaben. Zum einen handelt es sich um eine Fläche an der Noitzscher Straße, wo in unmittelbarer Nähe der Wohnblöcke 12 bis 15 Bauplätze ausgewiesen werden sollen. Zum anderen geht es um die Schlossbreite. Auf der Wiese am Hohenprießnitzer Ortseingang aus Richtung Eilenburg, westlich der B 107, sollen im ersten Bauabschnitt direkt gegenüber vom Schloss zunächst zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohneinheiten in Holzrahmen- und Massivholzbauweise entstehen dürfen. Insgesamt können sich die privaten Investoren in dem rund 14 000 Quadratmeter großen Areal in der Maximalbebauung aber sogar bis zu 26 Wohneinheiten vorstellen.

Von Ilka Fischer