Zschepplin: Sporthalle ist saniert – Warten auf den Anpfiff

Zschepplin

Bei der Sanierung seiner Sporthalle hat der Zscheppliner Sportverein nach rund zwei Jahren das Ziel erreicht. „Im Prinzip warten wir nur darauf, den Termin für die Eröffnungsparty bekannt geben zu können“, freut sich Falk Bodenhausen, Ortsvorsteher und Vorsitzender des 200 Mitglieder zählenden Sportvereins Zscheppplin in Personalunion. Corona soll schließlich die geplante Eröffnungsfeier für das bisher größte Vereinsprojekt nur aufschieben, aber nicht verhindern. Noch im Dezember wurde die Fassade gestrichen, erfolgten im Sanitär- und Umkleidebereich die letzten Feinarbeiten.

So sah es noch im Juli aus. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

Verein pflastert selbst

Auch bei den Außenanlagen, die der Verein in Eigenregie übernimmt, hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. „Hier konnten wir auch die ruhigere Corona-Zeit nutzen“, erklärt Falk Bodenhausen. Inzwischen seien jedenfalls an 15 Tagen insgesamt 250 Meter Borde und knapp 200 Quadratmeter gepflastert worden, „Damit“, so schätzt er ein, „gibt es nun nur noch ganz wenige Restarbeiten, die wir auf jeden Fall noch in diesem Monat schaffen.“

Weitere Spenden willkommen

Bei den Finanzen hat Vereins-Vize Karsten Teuber den Überblick. Dank der Eigenleistungen und des Entgegenkommens einiger Firmen habe bei der Turnhalle die ursprünglich geplante Bausumme von 560 000 Euro eingehalten werden können. Den trotz großzügiger Leader-Förderung notwendigen Eigenanteil von 56 000 Euro hat der 200 Mitglieder zählende Verein zusammen. Die zusätzlich gewünschte, aber nicht geförderte Küche hat das ortsansässige Küchenstudio spendiert.

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch wirbt der Verein weiter um Spendengelder. Karsten Teuber: „Von den rund 10 000 Euro, die wir als Verein gern zusätzlich noch für Geräte, aber auch Spinde und Bänke ausgeben würden, haben wir jetzt 3500 Euro zusammen.“ 237 der 280 Quadratmeter Turnhallenfläche seien für den symbolischen Preis von jeweils 100 Euro verkauft. Ein bisschen geht also auch im Ziel noch…

Von Ilka Fischer