Zschepplin

Wann der Startschuss für die Sanierung der Turnhalle in Zschepplin fallen soll, steht jetzt fest. „Wir haben den 1. April 2020 im Blick“, so Falk Bodenhausen, Vorsitzender des SV Zschepplin. Sein Verein, der derzeit 200 Mitglieder in verschiedenen Abteilungen zählt, hat die 1990 fertig gestellte Turnhalle von der Gemeinde für 20 Jahre gepachtet und will sie nun komplett sanieren.

Start und Ziel auf den Sommer 2020 terminiert

Auch den Zeitpunkt des Zieleinlaufes haben die Zscheppliner bereits terminiert. „Wir wollen das“, so Falk Bodenhausen, „über den Sommer in nur vier Monaten durchziehen.“ Sommer 2020 – das klingt noch lange hin, doch das Warmlaufen für das anspruchsvolle Ziel hat schon lange begonnen.

Spendenhürde liegt bei 56 000 Euro

Mit dem im Februar erhaltenen Fördermittelbescheid über eine halbe Million Euro aus dem Leader-Programm wurde eine wichtige Hürde genommen. Eine weitere stellen nun die 56 000 Euro dar, die der Verein selbst aufbringen muss. Karsten Teuber, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, hat die Zahlen genau im Kopf. „Derzeit haben wir 33 500 Euro auf dem Spendenkonto.“ Und obwohl die Anfangs-Euphorie erst mal weg ist, hofft Karsten Teuber darauf, dass der Verein die noch fehlenden 22 500 Euro bis zum Ende des Jahres zusammenbekommt.

Geld ist nicht alles

Die Hälfte des Geldes will der Verein bei den Unternehmen akquirieren, die andere Hälfte soll über den symbolischen Verkauf der 280 Quadratmeter Hallenfläche aufgebracht werden. Jeder Quadratmeter kostet damit genau 100 Euro. „108 Quadratmeter haben wir bisher verkauft. Es sind also noch etliche Quadratmeter zu haben“, rechnet Falk Bodenhausen vor. Doch Geld ist zwar viel, aber nicht alles.

Mit dem neuen Ortschaftsrat Bernd Knoblich hätten sie zum Glück einen kompetenten Planer an ihrer Seite, „ohne den wir schon bei der umfangreichen Antragstellung der Fördermittel gescheitert wären“.

Bau will gut koordiniert sein

Bernd Knoblich weiß natürlich, dass gute Planung auch alles ist, um die reichliche halbe Million Euro im nächsten Jahr in nur vier Monaten zu verbauen. Derzeit laufe die Abstimmung, um die verschiedensten Bauleistungen von Abbruch und Rohbau, Türen, Tore, Fenster, Fassade, Trockenbau und Fliesen, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektroarbeiten, Putz-, Maler und Bodenbelagsarbeiten bis Sportboden und Prallwände ausschreiben zu können. „Die Halle“, so Bernd Knoblich, „wird vollständig entkernt und von Grund auf bedarfsgerecht saniert.“ Darunter falle auch die energetische Sanierung von Heizung und Beleuchtung, um die Betriebskosten nachhaltig zu senken und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

„Am Ende haben wir damit aber vor allem eine Halle“, so freut sich Falk Bodenhausen schon jetzt, „die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bietet.“ Noch heißt es aber weiter Warmlaufen oder schlicht und einfach: Weiter Spenden sammeln.

https://www.sv-zschepplin.de/wir-sanieren-unsere-sporthalle-sei-dabei/

Von Ilka Fischer