Zschepplin bekommt eine Bücherwaage

Zschepplin

Immer mittwochs herrscht derzeit am Dorfplatz in Zschepplin reges Treiben. „Kann mal einer am Kabel ziehen“, fragt es da quer über den Platz. „Ich wollte nur Bescheid sagen, dass die Schrauben morgen kommen“, wird aus der anderen Richtung informiert.

Das Treiben gilt der Waage samt Wiegehäuschen, die nun als Bücherwaage nachgenutzt wird.

Waage drohte der Abriss

Dabei drohte der 1960 eingebauten Waage, die bis zu 15 Tonnen wiegen kann und bei der zuletzt ein Bauzaun das Betreten und Befahren der morschen Bretter verhinderte, noch vor gar nicht allzu langer Zeit der Abriss.

Martin Herbst hat als Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr Zschepplin da 2020 die Initiative ergriffen, auch weil er sich „sein Dorf ohne die Waage und das Wiegehäuschen einfach nicht vorstellen konnte“. Hier hatte sich schließlich über Jahrzehnte das Leben samt Lämmer- und sonstiger Viehmärkte abgespielt.

Leader gab richtigen Schub

3000 Euro, so der ursprüngliche Plan, wollte er mit dem Förderverein der Feuerwehr, der sich längst für viele Belange im Dorf engagiert, für die neue Holzauflage zusammen bekommen. Doch dann habe es mit der sich auftuenden Möglichkeit der Leader-Förderung den richtigen Schub gegeben. Die Zscheppliner griffen zu und packen auf die Fördersumme von 15 600 Euro noch 4000 Euro drauf. „Damit“, so freut sich Martin Herbst, „können wir nun alles richtig restaurieren.“

So werden nun nicht nur die Holzbohlen erneuert, sondern auch die Waage selbst wird entrostet. Das Wiegehäuschen bekommt unter anderem einen neuen Schornstein und ein neues Dach. „Die Ableseeinrichtung im Inneren“, so gerät Martin Herbst ins Schwärmen, „kommt hinter Glas, auf der anderen Seite finden Bücherregale Platz.“ Die Bücher selbst sollen von und für jedermann zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht werden in einem ja auch Messergebnisse notiert. Denn die Waage funktioniert wie eh und je. Bauern und Kleingärtner können damit dort ihre Ernte wiegen. Es passen aber auch Wohnwagen oder ganze Schulklassen drauf.

Eröffnung erfolgt am 12. November

Ausprobiert werden kann dies am Freitag, dem 12. November, wenn die Bücherwaage feierlich eröffnet wird. An diesem Tag wird der Martinsumzug an der Bücherwaage am Dorfplatz enden, bei dem es bis dahin dann auch noch eine gepflasterte Fläche für eine Feuerschale, eine kleine Ausstellung alter landwirtschaftlicher Geräte aus Privatbesitz und vor allem Sitzgruppen geben wird. Auf diesen können dann zum Beispiel Kindergruppen für Lesungen Platz nehmen.

Viele wirken mit

Dass bis zur Eröffnung alles fertig wird, daran wirken auch Bernd Fuchs und Dirk Miersch gern mit. „Seit ich lebe, gibt es die Waage“, sagt der Ur-Zscheppliner Bernd Fuchs. Er freut sich, dass bei ihr, im Gegensatz zu vielen anderen Waagen „sogar noch alles da ist“. Dirk Miersch ergänzt: „Es ist ja nicht so, dass man zu Hause keine Arbeit hätte. Doch nur immer jammern, dass nichts los ist, geht nicht.“ Er findet, dass „man durchaus auch mal ein bisschen in Vorleistung gehen kann. Es wäre doch einfach zu schade, wenn man die alte Waage einfach abreißen würde.“

Von Ilka Fischer