Zschepplin wählt nächstes Jahr neuen Bürgermeister

Zschepplin

Die Zscheppliner wählen am 8. März ihren neuen Bürgermeister. Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl findet am 5. April statt. Das wurde am Dienstag vom Gemeinderat beschlossen. Er wählte zugleich Christine Jäger als Vorsitzende des Wahlausschusses. Sie leitet ein reines Frauenteam, da auch die beiden Beisitzerinnen und alle Stellvertreter Frauen sind.

Bewerber können Kandidatur anmelden

Zscheppliner, die das Amt der nicht wieder antretenden Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) übernehmen wollen, können nun ihre Kandidatur nach der Veröffentlichung der Wahlbekanntmachung im Amtsblatt am 6. Dezember und bis einschließlich 2. Januar 2020 anmelden.

Von Ilka Fischer