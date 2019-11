Zschepplin weiß jetzt, was es besitzt

Zschepplin

Jetzt hat es die Gemeinde Zschepplin amtlich: Ihr Vermögen beträgt 34 Millionen Euro. Diese Zahl, die sich auf den Stichtag 1. Januar 2013 bezieht, nannte Kämmerin Heike Ott, als sie im jüngsten Gemeinderat die Eröffnungsbilanz der Gemeinde präsentierte.

Sechs Jahre Verspätung

Dass die Gemeinde mit ihrer Bilanz sechs Jahre hinterherhinkt, hat gute Gründe. So hat die Gemeinde für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht nur jeden Tisch oder Stuhl in Kita und Büro, sondern erstmals unter anderem auch 104 Kilometer Straße erfassen und bewerten lassen müssen. Diese bestehen aus 1721 Einzelflächen. Dass das Hochwasser einige Unterlagen weggespült hat, machte es für die Kommune noch einmal schwerer. Dennoch sei Zschepplin, deren Eröffnungsbilanz noch bis kurz vor der Sitzung von Prüfern unter die Lupe genommen worden sei, kein Einzelfall bei der Umstellung auf das neue System Doppik.

Flut spülte Unterlagen weg

In diesem Zusammenhang erwähnte die Kämmerin, dass die Gemeinde verpflichtet sei, seit Januar 2018 die Abschreibungen auf Straßen, Schulen und Co zu erwirtschaften. „Doch es gibt keine Maut, und auch mit der Schule und anderen Einrichtungen erzielen wir keine Einnahmen“, so die Kämmerin.

Wie die Kommune, die seit Jahren nur dort investieren kann, wo sie Fördermittel erhält, da auch noch die Abschreibungen erwirtschaften soll, bleibt damit die Herausforderung der nächsten Jahre.

Von Ilka Fischer