Die finanzielle Lage in Zschepplin ist mehr als angespannt. Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) erklärt im Interview, dass deshalb für den Schulcampus eine Zwischenlösung geprüft werden muss.

Wie schätzen Sie das Jahr 2021 ein?

Da kann ich mich nur wiederholen: Corona, Corona, Corona. Vieles fand nicht statt. Und investiv war es recht ruhig. Das liegt einfach daran, dass wir als Gemeinde kein Geld zum Ausgeben haben. Das Dorfgemeinschaftshaus in Krippehna und die Sanierung der Ortsverbindungsstraße Krippehna und Zschepplin konnten wir aber zumindest mit Fördermitteln angehen. In Naundorf steht zudem seit Oktober nun ein Mannschaftstransportwagen für die Gemeindewehr Zschepplin. Und zum Glück haben wir sehr engagierte Bürger.

Die konnten einiges voranbringen?

Auf jeden Fall: Die Zscheppliner Sportler haben in Eigenregie ihre Turnhalle saniert. In Naundorf erhielt der Bolzplatz eine Verjüngungskur und der Schenkteich eine Baum-Beschattung. In Krippehna haben wir auf der ehemaligen Molkerei nun einen Horst, auf dem bereits zwei Jungstörche groß geworden sind. In Glaucha und Krippehna gibt es jetzt Blühwiesen, im Zscheppliner Schlosspark wurde eine Baumpflanz-Tradition begründet, und in Noitzsch haben wir einen gut nachgefragten Ruheforst. Und insbesondere in Hohenprießnitz tut sich was in Sachen Wohnungsbau.

Was läuft konkret?

In der Noitzscher Straße in Hohenprießnitz wird es einen neuen Eigenheimstandort geben. Ein privater Investor will hier Baurecht für über 20 Eigenheime schaffen. Doch unsere Gemeinde ist auch für Mieter interessant. Das beweisen zwei andere Projekte. So steht ein Hohenprießnitzer Bauherr in der Schlossbreite in den Startlöchern, um in Sichtweite zum Schloss sechs Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohneinheiten in ökologischer Bauweise zu errichten.

In Naundorf wird die Krostitzer Firma, die die beiden Neubaublock-Ruinen abreißen und dafür fünf kleinere Häuser für insgesamt 28 Familien bauen will, leider ausgebremst. Wir haben den Eigentümer der Blöcke jahrelang vergebens gesucht, doch nun, nachdem die Blöcke zwangsversteigert worden sind, geht er in Einspruch. Hier hoffen wir nun natürlich auf eine schnelle Entscheidung des Gerichts.

Dort überall werden dann sicher auch Kinder wohnen, die die Kita besuchen und auf dem Schulcampus in Hohenprießnitz lernen. Wie ist da der Stand?

Wir nähern uns bei unseren vier Kindertagesstätten der Auslastungsgrenze. Die Grundschule Zschepplin in Hohenprießnitz platzt schon jetzt aus allen Nähten. Ein Ersatzneubau der Kita auf dem Campus, der ihr den Auszug aus der Schule ermöglicht, bleibt damit unsere erste Wahl. Wir halten daran fest. Doch man muss auch ehrlich sagen, dass für die veranschlagten 3,6 Millionen Euro für das Gesamtprojekt Schulcampus derzeit einfach keine Finanzierungsmöglichkeit in Sicht ist. Wir wollen daher nun bis zum Frühjahr prüfen, ob wir mit einem Containerkonzept zwischenzeitlich Entlastung schaffen können.

Zur Person Kay Kunath (parteilos) ist seit dem 15. April 2020 Bürgermeister der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde. Der 48-Jährige, der im Ortsteil Naundorf aufwuchs und heute mit seiner Frau in Krippehna lebt, hat eine Bankenlehre absolviert. 2009 wechselte er ins Landratsamt, wo er bis heute als Sachbearbeiter Zivil- und Katastrophenschutz arbeitet. Seit 1994 hat er sich zudem in der Feuerwehr engagiert.

Zuletzt hat es im Gemeinderat geknirscht. So gab es für zwei barrierefreie Zugänge in Rödgen und Naundorf keine Mehrheit. Das lag auch an mangelnder Kommunikation.

Ich habe Verständnis für die Entscheidung der Räte. Auch wenn die Fördermittelvorgaben damals zeitlich extrem knapp waren, hat die Verwaltung dies nicht optimal vorbereitet. Dass nur ich alle nötigen Unterlagen hatte, die Gemeinderäte aber nicht, war mir nicht bewusst. Als ehrenamtlicher Bürgermeister bin ich auf die Verwaltung angewiesen. Doch ich werde da künftig genauer hinschauen.

Im Gemeinderat wurde immer mal wieder die Homepage der Gemeinde kritisiert. Im April 2021 gab es die Aussage, dass es zumindest bis zum Ende des Jahres einen Fahrplan in Sachen Internetpräsenz geben soll. Wie sieht der aus?

Da muss ich eingestehen, dass da noch immer nichts passiert ist. Und um gleich die vermutlich nächste Frage vorweg zu nehmen: Auch eine Zusammenkunft aller Ortsvorsteher hat es wegen Corona bisher noch nicht gegeben. Zumindest die möchte ich nun aber, allerdings abhängig von der Corona-Situation, zeitnah im Dorfgemeinschaftshaus Krippehna nachholen.

Und auf was dürfen sich die Zscheppliner 2022 freuen?

Nach heutigem Stand wird die Bushaltstelle in Noitzsch barrierefrei, die Kita Wolkenschäfchen in Glaucha bekommt einen neuen Zaun. Wenn es Fördermittel gibt, wollen wir zudem den Heizkessel in der Kita Zschepplin austauschen und den sogenannten Kaltraum auf dem Schulcampus in Hohenprießnitz zu einer Unterstellmöglichkeit für Schule und Bauhof umbauen. Alles andere würde unseren Haushalt sprengen.

Von Ilka Fischer