Zscheppliner Rat kritisiert Vorschlag zur Grabenpflege

Zschepplin

Die Gemeinde Zschepplin plant am Graben an der Schmiedebreite in Glaucha und am Laußiger Graben in Hohenprießnitz Gewässerunterhaltungsarbeiten, die finanziell vom Land bezuschusst werden. Rund 32 300 Euro kostet das, das Land schießt Mittel zu. Entkrautungsmaßnahmen und Böschungsmahd sollen realisiert werden, so Michael König vom Verwaltungsverband Eilenburg-West zur jüngsten Gemeinderatssitzung.

Doppelung sorgt für Kritik

Ganz ohne Diskussionen blieb dieser Punkt nicht. Für Kritik sorgte die Frage, warum speziell diese beiden Gräben bearbeitet würden. „Warum schon wieder der Laußiger Graben, warum schon wieder der Graben an der Schmiedebreite“, wollte Mario Gräfe (CDU) wissen. Wenn schon nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung stünde, wäre es sinnvoller, „sukzessive Jahr für Jahr an allen Gräben der Gemeinde Arbeiten durchzuführen.“ Am Glauchaer Bach sei dagegen schon seit Jahren nichts gemacht worden. Die Doppelung stieß auch Udo Dietze (GWV) auf. Er machte auf ein bestehendes Problem am Ziegeleigraben im Bauerndorf in Hohenprießnitz aufmerksam. Dieser habe bereits einen erhöhten Wasserstand.

Verwaltung nimmt Hinweise auf

Kritiken, wonach die Gemeinde keinen Überblick zum Grabensystem hätte, wies König zurück. Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) betonte, dass er sich mit dem Zscheppliner Planer Bernd Knoblich, der über ausreichend Fachwissen verfüge, beraten habe. Dem Beschlussvorschlag stimmte der Rat schließlich mehrheitlich zu, nicht ohne nochmals zu bekräftigen, dass die Gräben in der Gemeinde alle betrachtet und abwechselnd bearbeitet werden müssten. „Hinweis angenommen, der Verwaltungsverband und ich sprechen mit dem Planungsbüro.“

