Zscheppliner Sportverein hat zwei neue Projekte

Zschepplin

Der Sportverein Zschepplin schließt mit dem am 11. September von 10 bis 15 Uhr stattfindenden Tag der offenen Turnhalle sein großes Sanierungs-Großprojekt ab. Doch das hindert ihn nicht, bereits jetzt zwei neue Projekte in Angriff zu nehmen.

Vereinsheim platzt aus allen Nähten

Die Mauern für den Anbau des Vereinsheimes stehen bereits. Ab Juni 2022 sollen sich hier zwei Mannschaften umziehen können. Quelle: Ilka Fischer

Falk Bodenhausen, der nicht nur Zscheppliner Ortsvorsteher ist, sondern zugleich den 190 Mitglieder zählenden Sportverein leitet, erklärt: „Unser Vereinsheim am Fußballplatz platzt schon lange aus allen Nähten. Neben einer Alten-Herren-Truppe kicken inzwischen 90 Kinder und Jugendliche in neun Mannschaften bei uns.“ Dass damit im Ligabetrieb auch mal zwei Spiele gleichzeitig stattfinden müssten, ließe sich damit nicht vermeiden. Doch im Vereinsheim haben eben nur zwei Mannschaften wirklich Platz. Das Problem soll daher ein Anbau lösen, in den zwei weitere Umkleidekabinen samt Sanitärbereich für zwei weitere Mannschaften passen.

Idee dafür gibt es seit zwei Jahren

„Die Idee dafür“, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende Karsten Teuber, „gibt es schon seit etwa zwei Jahren.“ Im Mai vorigen Jahres wurde das Fundament gegossen. Auch die Mauern stehen inzwischen. Ende August/Anfang September wird der bereits fertige Dachstuhl drauf gehievt. „Spätestens im Juni 2022“, so die Prognose von Karsten Teuber, „soll der Anbau nutzbar sein.“ Und vielleicht, so die leise Hoffnung der Vereinsführung, klappt es dann ja auch mal wieder mit einer Männermannschaft, die es bis 2011 ja schon einmal gab.

Im Gegensatz zur Sanierung der Sporthalle, für die der Verein auch eine großzügige Leader-Förderung erhielt, muss das Vereinsheimprojekt aber komplett aus eigener Kraft gestemmt werden.

Tennisplatz soll Allwetterplatz werden

Anders sieht das bei einem zweiten Projekt aus. Der Anfang der 1990er-Jahre gebaute Tennisplatz mit zwei Spielfeldern gleich neben dem Fußballrasen gilt seit Jahren als unbespielbar. Diesen möchte der Verein nun aber nicht einfach als Tennis-, sondern als Allwetterplatz wieder herrichten. Die Idee dahinter erklärt Falk Bodenhausen so: „Wir wollen hier einen Kunstrasenplatz, der von April bis September von Tennisspielern genutzt werden kann. Doch von Oktober bis März, wenn der Fußballrasen Schonung braucht, sollen hier unter Flutlicht dann die Fußballer trainieren können.“

Ob das Projekt, für das auf jeden Fall mit einem sechsstelligen Betrag gerechnet wird, tatsächlich zustande kommt, hängt in erster Linie davon ab, ob der Verein die inzwischen beantragte 50-prozentige Sportstättenförderung erhält.

Hoffen auf zeitnahe Nachricht

Bis September hofft der Verein hier auf eine positive Nachricht vom Landessportbund, auch wenn Vereinsfinanzer Karsten Teuber weiß: „Klappt es, müssen wir uns noch einmal richtig strecken und zudem einen Teil der Eigenmittel als Bauleistungen erbringen.“ Oder anders ausgedrückt: Fest steht, die Zscheppliner Sportler kommen dann auch weiterhin nicht nur beim Fußball und Volleyball und bei der Gymnastik ins Schwitzen.

Von Ilka Fischer