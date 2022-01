Zscheppliner kritisieren Homepage der Gemeinde

Zschepplin

Die Homepage der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde Zschepplin ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Angesprochen wurde dies bei der jüngsten Gemeinderatssitzung von Falk Bodenhausen, der zugleich Ortsvorsteher der Gemeinde Zschepplin ist. Etliche Zscheppliner, so informierte er, hätten ihn angesprochen. Sie wünschten sich mehr Aktualität und vor allem einen Online-Veranstaltungskalender. „Vielleicht bekommen wir“ so Falk Bodenhausen, „zumindest diesen hin, bis es hoffentlich im Mai wieder so richtig mit den Veranstaltungen losgeht?“

Veranstaltungskalender wird vermisst

Der Glauchaer Ortsvorsteher Thomas Hartmann, der die Homepage www.zschepplin.org schon in der Vergangenheit mehrfach kritisch angesprochen hatte, verwies darauf, dass es selbst auf der jetzigen veralteten Seite theoretisch einen Veranstaltungskalender geben könne. Sein Vorschlag: „Vielleicht kann jeder Ortsvorsteher den für seinen Ortsteil pflegen?“

Corona hat Prioritäten anders gesetzt

Doch dass die Seite generell nicht mehr zeitgemäß ist, daran ließen auch Bürgermeister Kay Kunath und der Chef des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, Michael König, keinen Zweifel. Während Jesewitz, das mit Zschepplin den Verwaltungsverband Eilenburg-West bildet, seine Homepage 2019 komplett erneuert hat, ist das in Zschepplin bisher nicht gelungen.

Hier habe, so der 2020 ins Amt gekommene Kay Kunath, auch Corona die Prioritäten bisher anders gesetzt. Er habe aber ein erstes Gespräch in Sachen Homepage vereinbart. „Doch es müsse klar sein, dass wir dann auch auf jeden Fall jemanden brauchen, der die Seite pflegt.“

Von Ilka Fischer