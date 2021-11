Zscheppliner stimmen gegen zwei barrierefreie Rampen

Naundorf

Die wichtigsten Beschlüsse des Zscheppliner Gemeinderates am Dienstagabend im Naundorfer Saal waren die, die nicht gefasst wurden: Die Vergabe für den Bau barrierefreier Zugänge zu den Toiletten des Saals/Gemeindeamtes Naundorf beziehungsweise zur Turnhalle in Rödgen wurden von den Gemeinderäten einmütig abgelehnt. Lediglich Bürgermeister Kay Kunath stimmte dafür. Was ist geschehen?

Anfang November hatte sich für die Gemeinde Zschepplin die Möglichkeit ergeben, doch noch Fördermittel in Sachen Barrierefreiheit zu erhalten. Der Haken daran: Die Gelder müssen bis Ende des Jahres verbaut sein.

Planungen ohne Ortschaftsräte

Vom zuständigen Verwaltungsverband Eilenburg-West wurden daraufhin die Planungen angeschoben. Kurzfristig erfolgten zudem Abstimmungen zwischen Planungsbüro, Behindertenverband und Landratsamt.

Außen vor blieben jedoch die Ortschaftsräte. Der Rödgener Dietmar Timm: „Ich finde es traurig, dass der Ortschaftsrat nicht zum Ortstermin eingeladen wurde.“ Er habe sich sogar die Zeichnung beim Verwaltungsverband holen müssen.

Andere Varianten ins Spiel gebracht

Sowohl der Naundorfer Erwin Nier als auch Dietmar Timm brachten dann jeweils andere Varianten ins Spiel. Erwin Nier: „Ein Lift wäre besser als eine zwölf Meter lange Rampe, die den Innenhof verbaut.“ Und Mirko Held fragte: „Wäre es nicht besser, wenn wir die Toiletten gleich ebenerdig bauen?“ In Rödgen brachte Dietmar Timm dagegen eine Variante ins Spiel, bei der ein Fenster wieder wie früher Tür werden würde.

An der Kommunikation arbeiten

Ob sich eine der Varianten tatsächlich als bezahlbar und normgerecht erweisen würde, wird nun nicht geprüft. Denn zumindest das aktuelle Fördermittelprogramm endet in fünf Wochen und kommt damit nicht mehr in Frage. Die Ausschreibung der beiden Aufträge im Gesamtwert von etwas über 50 000 Euro, von denen die Gemeinde rund 17 000 Euro hätte aufbringen müssen, wird aufgehoben. Kay Kunath sieht das Ganze auch mit dem Wissen, dass es Jahrzehnte ohne diese Rampen ging, gelassen. Doch er zieht die Schlussfolgerung: „Bei der Kommunikation zwischen Verwaltung und Ortschaftsrat klemmt es. Hier müssen wir gemeinsam bessere Wege der Kommunikation finden.“

Von Ilka Fischer