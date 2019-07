Eilenburg

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein – Die Eilenburger können dieses Lied seit Mitte der 1970er-Jahre mit Blick auf die Eilenburger Kiesgrube singen. Mit der Wasserfläche, die inzwischen 150 Hektar umfasst, wuchsen auch die Besucherzahlen. Doch die Stadt Eilenburg sah sich in den 1990er-Jahren zunehmend einem Kostendilemma gegenüber und fand mit der Ausgliederung an die Freizeit- und Erholungszentrum Eilenburg GmbH (FEZ) eine für sie kostengünstige Lösung. Das war vor 20 Jahren, was das FEZ nun mit freiem Badeeintritt am Donnerstag und Freitag für alle feiert. Kurzcamper müssen zudem für die zwei Nächte vom 25. bis 27. Juli nur die Betriebskosten bezahlen.

Wenn das Land untergeht ...

Also war die Übergabe nicht nur für die Stadt ein Gewinn? Karsten Ittner, einer von fünf Gesellschaftern, relativiert. Es sei sicher gut, so schätzt der Sprottaer ein, „dass wir damals nicht genau wussten, was da alles auf uns zukommt. Doch andererseits hat das auch was mit der persönlichen Einstellung zu tun“. Und für den Landwirt, der sein Geld bei der Agrargenossenschaft Heideglück Sprotta verdient, gilt damals wie heute: „Wenn das Land unter geht, dann müssen wir eben was mit dem Wasser machen.“

Raue See und Förderraster

Doch die See war durchaus rau. „So sind wir beispielsweise durch alle Förderraster gefallen“, erinnert er sich. Ursprünglich war auch nur die Übernahme des Campingbereiches geplant. Nach nur einer Saison stand fest, dass das nicht praktikabel sei. Denn ein Zaun zwischen Bad und Campingplatz kam nicht in Frage. So hätten sie dann eben bewusst den „Schwarzen Peter“ gezogen. Denn der Betrieb selbst eines Naturbades sei nun mal immer ein Zuschussgeschäft, weiß Ittner. Fast alles, was sie mit dem Campingplatz verdient haben, wurde investiert, wovon Bader wie Camper profitieren.

Eine Million Euro investiert

Auf die stolze Summe von rund einer Million Euro wuchs diese Summe im Laufe der Zeit. Dafür entstand ein neues Sanitärgebäude für die Camper, wurde das alte zusätzlich saniert und der Wirtschaftstrakt am Bad mit Imbiss, Rettungsstützpunkt und Lager auf Vordermann gebracht. Als das alte Verwaltungsgebäude des Kieswerkes, das ursprünglich als Eingangsgebäude vorgesehen war, dann wegen ungeklärter Eigentumsfragen doch nicht zur Verfügung stand, wurde 2001 am Campingplatzeingang ein Container aufgestellt, der bis heute besteht. Gut zehn Jahre später wurde hier zudem kräftig in den Parkplatz und die Schrankenanlage investiert. Und seit dieser Saison gibt es beispielsweise überall WLAN und einen Abstellplatz für Bootstrailer.

Trend geht zu Mobilheimen

Der voll ausgelastete Dauercampingbereich mit 180 Plätzen und der Rekord von 8500 Badegästen im Supersommer 2018 zeugen davon, dass die GmbH, die mit zwei fest Angestellten sowie Saisonkräften arbeitet, zumindest vieles richtig gemacht hat.

Für die Dauercampingplätze gibt es sogar eine Warteliste. Doch in der GmbH, die noch rund drei Jahrzehnte laufende Pachtverträge hat, denkt man längerfristig, will den Trend zum Mobilheim samt privatem Badezimmer nicht verschlafen. An Stelle weiterer möglicher Dauercampingplätze möchte das FEZ daher auf der 1,3 Hektar großen Fläche im Südwesten (ehemals Traudl’s Gute Küche) 50 Mobilheimplätze schaffen. Doch nicht nur hier schlägt die Bürokratie hohe Wellen.

Bürokratie und drei Geburtstagswünsche

Karsten Ittners drei Geburtstagswünsche werden alle davon berührt. „Seit drei Jahren“ so sagt er, „ kämpfen wir nun bereits um die Änderung des Bebauungsplanes. Jetzt hoffen wir auf Baurecht für 2020“. Auch der zweite Wunsch hat mit Planungssicherheit zu tun. Diese wünscht er sich für das FEZ auch schnellstmöglich für den Südosten, wo die GmbH von Fundamenten am Kiessee an ihren einst übereilten Vorgriff erinnert wird. Sie würde hier gern einen Campingplatz mit gehobenem Standard errichten und hofft, dass sich diese Idee da mit der Stadt als Eigentümerin der Flächen „trifft“.

Der dritte Wunsch betrifft einen kompletten Rundweg um den See. Der wäre rund sieben Kilometer lang. Am Freizeit- und Erholungszentrum, das „nur“ den West- und den Südstrand unter seinen Fittichen hat, soll es jedenfalls nicht liegen. „Der Weg ist in Arbeit“, so Karsten Ittner, der aber auch weiß: Ein paar Jährchen wird das Ganze dauern, auch, weil es am Kiessee noch einige Eigentumsfragen zu klären gibt und teilweise alternative Routenführungen gefunden werden müssen.

Von Ilka Fischer