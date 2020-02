Doberschütz

Der 52-jährige Fahrer eines VW Golf war am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der B 87 in Richtung Doberschütz unterwegs. Der Fahrer eines Opel Astra, 34 Jahre alt, fuhr in Richtung Eilenburg. Auf einer Brücke kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, dabei wurde jeweils der linke Außenspiegel stark beschädigt, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Schaden durch umherfliegende Teile gab es auch an der Frontscheibe eines hinter dem VW Golf fahrenden Autos, ebenfalls ein VW Golf. Dort saß eine 50-jährige Fahrerin am Steuer.

Verwarnung für zwei der Fahrer

An den drei Autos entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Die beiden Fahrer der zusammengestoßenen Pkw wurden verwarnt.

Von lvz