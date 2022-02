Eilenburg

Voller Vorfreude stehen Alfio Empoli (41) und Salvatore Esposto (44) in ihrem zukünftigen Restaurant. Die beiden Italiener freuen sich auf die Eröffnung ihrer ersten eigenen Gaststätte. Das Strandhotel 2.0 wird in Eilenburg zunächst als Familienbetrieb starten. Neben klassischen italienischen Gerichten wird es Burger geben. Die beiden Gründer haben viele Ideen für den kommenden Sommer und auch die Räume ihres Restaurants haben sie ganz nach ihren Vorstellungen und Wünschen gestaltet.

Der Mut, jetzt zum Inhaber zu werden

„Angst gehört dazu. Aber sie steht uns nicht im Weg“, eröffnet Salvatore Esposto. „Wenn man etwas Neues beginnt, hat man immer etwas Angst. Aber wir freuen uns auf die Herausforderung. Wir sind alt genug, haben viel Erfahrung gesammelt und inzwischen das nötige Selbstbewusstsein“, beschreibt der Inhaber. Im letzten Sommer kam den beiden die Idee des eigenen Restaurants. Schnell fiel die Wahl auf die Räumlichkeiten des Strandhotels im Eilenburger Zentrum. Mit der vorherigen Besitzerin Sandra Stumpp stehen die beiden in Kontakt. Sie hatte das Restaurant Strandhotel zum August 2021 geschlossen, da sie sich nach 15 Jahren anderen Herausforderungen stellen wollte. „Es ist eine gute Freundschaft mit Sandra geworden. Sie freut sich auch für uns“, beschreibt Salvatore Esposto, „außerdem haben wir viel von der Einrichtung von ihr übernommen.“

Das Schild wird noch ausgetauscht. Die weitere Gestaltung der Fenster ist bereits bestellt, sodass am 1. März das Strandhotel 2.0 in Eilenburg eröffnen kann. Quelle: Juliane Staretzek

Die italienische Küche trifft auf die amerikanische

„Wir haben 25 Jahre Berufserfahrung. Irgendwann kommt der Gedanke, dass man etwas Eigenes haben möchte“, beschreibt der 44-jährige Inhaber. Zusammen mit seinem Freund Alfio Empoli und den Familien der beiden soll das Strandhotel 2.0 am 1. März in Eilenburg öffnen. Neben dem normalen Restaurantbetrieb soll auch ein Mittagstisch für die Berufstätigen in der Umgebung angeboten werden.

Aus der ehemaligen offenen Küche wurde eine geschlossene. Ein Fenster wurde jedoch eingebaut, um Alfio Empoli beim Kochen über die Schulter schauen zu können. Quelle: Juliane Staretzek

Auf den Teller kommen verschiedene Speisen. „Wir werden Gerichte unserer Heimat anbieten, Nudeln mit Fisch und Fleisch, aber auch große Burger im amerikanischen Stil und verschiedene Cheescakes“, Salvatore Esposto schaut seinen Koch Alfio Empoli an. „Es soll für jeden etwas geben, junge Leute, die gern einen guten Burger essen wollen, aber auch gehobene italienische Küche. Pizza wird es bei uns nicht geben“, ergänzt der 41-Jährige.

Ein Raum für Kinder

Ein besonderes Highlight ist der Raum für Kinder. Hier finden sich schon Malutensilien, Puzzle, Brettspiele, ein kleiner Tisch. Aber auch ein gemütliches Tipi lädt zum Verweilen ein. Daneben finden sich Tische mit Barhockern. „So können die Eltern von kleinen Kindern einen Aperitif genießen und bei ihren Kindern sein, ohne dass sie am Tisch mit dem Handy ruhig gestellt werden“, beschreibt Salvatore Esposto. Die beiden Gründer haben selbst Kinder. Während Alfio Empoli dreifacher Papa ist, ist bei Salvatore das zweite Kind gerade auf dem Weg. „Natürlich können die Kinder hier auch ohne Erwachsene spielen. Wir wollen unser Restaurant so gestalten, wie wir uns selbst Restaurants wünschen“, beschreibt der Familienvater.

Im Kinderzimmer des Strandhotels 2.0 befinden sich ein Rückzugsort und eine Spielfläche. Hier können sich die kleinen Gäste ausleben, während das Essen zubereitet wird. Quelle: Juliane Staretzek

Der Sommer kann kommen

Auch auf den Freisitz freuen sich die beiden Inhaber besonders: „Neben leckerem, selbst gemachtem Eis wollen wir im Sommer auch etwas für den gemütlichen Feierabend anbieten“, beschreibt Salvatore Esposto, „ein Drink, dazu ein paar kleine Speisen, gemütlich im Außenbereich, das ist doch sehr einladend. Und wenn dann doch der große Hunger kommt, findet sich auf der Karte auch ein Abendessen.“ Die beiden Gründer wirken freudig aufgeregt, während sie durch die frisch gestrichenen Räume und die umgebaute Küche gehen und von ihrem neuen Job sprechen.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zur Eröffnung fehlen nur noch Kleinigkeiten. „Ein bisschen Deko, der letzte Schliff“, erläutert Salvatore Esposto. Eine große Eröffnungsfeier wird es unter den aktuellen Umständen nicht geben. „Aber wir lassen uns für unsere ersten Gäste etwas einfallen. Mit einem Sekt zum Anstoßen oder etwas Ähnlichem werden wir unsere Besucher begrüßen“, freut sich Alfio Empoli.

Von Juliane Staretzek