Jesewitz

Nach einem Unfall bei Jesewitz sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag gegen 15.20 Uhr war ein 47 Jahre alter Renault-Fahrer auf der B 87 von Eilenburg in Richtung Jesewitz unterwegs. Etwa 70 Meter vor dem Ortseingangsschild verlor er auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Renault kam von der Straße ab, drehte sich und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden der 47-Jährige sowie seine 17 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei in Leipzig (Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341/255-2810) zu wenden.

Von LVZ