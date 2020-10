Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Eilenburg

Eilenburg

Bei einem Verkehrsunfall nahe Eilenburg wurden am späten Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zwei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer auf der S 19 in Richtung Eilenburg unterwegs, als er bei Böhlitz in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Audi überschlug sich und kam auf einem Feld zum Liegen.

Der 20-Jährige sowie seine 16-jährige Beifahrerin mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Am Pkw entstand Totalschaden.

Von LVZ