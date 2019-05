Nordsachsen

Knapp zwei Tonnen Kupferkabel wurden von unbekannten Tätern auf einem Eilenburger Firmengelände in der Straße Am Alten Celluloidwerk gestohlen. Die Polizei hofft nun bei ihren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Arbeiter, der auf dem Gelände im Auftrag der Firma Transformatoren installierte, am Donnerstagnachmittag einen Anhänger samt zweier Kabeltrommeln mit jeweils 220 Meter Kupferkabel abgestellt. Als er Montagvormittag zurückkehrte, bemerkte er, dass von einer der Trommeln das gesamte Kabel im Wert von etwa 3200 Euro verschwunden war. Er informierte daraufhin die Polizei.

Mit Transporter vorgefahren

Ersten Erkenntnissen zufolge müssen die unbekannten Täter mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gekommen sein, um das Kabelmaterial abtransportieren zu können, berichtete die Polizei weiter. Zudem liege aufgrund der örtlichen Gegebenheit und der Spurenlage die Vermutung nahe, dass die Diebe über die Umgehungsstraße Friedrich-Engelhorn-Straße gekommen sind, nahe des Grundstückszauns parkten und dann über diesen hinweg kletterten, um schließlich an die Beute zu gelangen. Später können die Diebe nur in Richtung Innenstadt oder Richtung Bad Düben weggefahren sein.

Wer hat etwas gesehen?

Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls sind aufgenommen. Nun fragt die Polizei: Wer konnte ungewöhnliche Personenbewegungen und/oder ein größeres Fahrzeug am Tatort feststellen, welches mit der Tathandlung im Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt die Kriminalaußenstelle Torgau (Husarenpark 21 in 04860 Torgau, Telefon 03421/756-325) oder die Kriminalpolizei in Leipzig (Telefon 0341/96646666) entgegen.

Von lvz