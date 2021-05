Zwei Verletzte und zweimal Totalschaden bei Unfall zwischen Eilenburg und Krostitz

Krostitz

Bei einem Unfall auf der S 4 zwischen Krostitz und Eilenburg wurden am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zwei Personen verletzt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte ein 39 Jahre alter Autofahrer mit einem Mercedes Sprinter die S 4 kreuzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Seat. Der Mercedes-Fahrer sowie die 53-jährige Seat-Fahrerin mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden (Gesamtschaden: etwa 20 000 Euro).

Polizei ermittelt

Gegen den Transporterfahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

Von LVZ