Der Eilenburger Geschichts- und Museumsverein will den Wasserturm auf dem ehemaligen ECW-Gelände an der Mulde wieder für Besucher öffnen. „In diesem Jahr fallen die Leipziger Tage der Industriekultur und der Tag des offenen Denkmals auf ein langes Wochenende. Deshalb haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht“, sagt Vereinsmitglied Birgit Rabe.

Turm am Abend besteigen

Demnach werde der Wasserturm an zwei Tagen geöffnet – und zwar zunächst am Donnerstag, dem 9. September, um 19.42 Uhr, wenn die Sonne untergeht. „Diesen Moment oder die Zeit kurz davor oder danach mit der Kamera oder auch nur dem Auge von oben einzufangen, ermöglichen wir mit der Abendöffnung. Dazu hoffen auf einen grandiosen Sonnenuntergang. Im Zeitfenster von 18 bis 20 Uhr kann daher jeweils ein kleine Anzahl von Leuten über eine festgelegte Zeitdauer den Turm besteigen“, so Rabe weiter.

Für diesen Tag ist zwingend eine Anmeldung über Vereinsmitglied Andreas Müller unter Tel. 03423 750389 notwendig. Ohne eine Terminbestätigung könne kein Einlass erfolgen.

Tag des offenen Denkmals

Die nächste Öffnung des Wasserturmes ermöglichen die Mitglieder dann am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 12. September, von 10 bis 17 Uhr. An diesem Tag können die Besucher die 319 Beton- und Metallstufen ersteigen, um aus der sogenannten „Laterne“ den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Wer nicht ganz so sportlich ist, der blickt aus den großen ovalen Fenstern auf etwa drei Viertel der Höhe des Turms in alle vier Himmelsrichtungen. „Auf jeden Fall ist das Betreten und Besteigen des denkmalgeschützten Wasserturmes ein Erlebnis, auch wenn man es vielleicht nicht ganz bis nach oben schafft“, weiß Birgit Rabe. Für den Zutritt am Tag des offenen Denkmals ist keine Anmeldung erforderlich.

Imposantes Denkmal

Der Wasserturm prägt die Silhouette der Stadt Eilenburg. Das 60,50 Meter hohe Bauwerk wurde 1916 für die Zelluloidfabrik errichtet. Er stellt heute das imposanteste technische Denkmal Eilenburgs dar. Als einer der letzten seiner Art wurde der Wasserturm in der sogenannten Intze-Bauweise errichtet. Bei dieser ist der Boden des Wasserbehälters nach unten abgeschrägt und mittig nach oben gewölbt, was eine besonders schlanke Stützkonstruktion des Turmbaus ermöglicht.

