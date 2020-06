Eilenburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 wurde am späten Montagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der 67-Jährige gegen 16.30 Uhr mit einem VW New Beetle aus Richtung Eilenburg kommend in Richtung Jesewitz unterwegs, als er aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf die Gegenspur geriet. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Auch LKW-Fahrer leicht verletzt

Der VW-Fahrer musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus stationär behandelt werden, so die Polizei weiter. Auch der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Von LVZ