Eilenburg

Als der aus dem TV bekannte Tänzer und Choreograf Detlef D Soost 2011 anlässlich der 1050-Jahr-Feier Eilenburgs das Caritas-Kinder- und Jugendheim besuchte, legte er mit einer 500-Euro-Spende den Grundstein für einen neuen Abenteuerspielplatz. Mehrere Spielgeräte sollten auf dem Areal verteilt werden und mittlerweile hat der Platz dank Spenden, Eigenmitteln des Trägers, Benefizaktionen, Erlösen von Flohmärkten und Verkaufsständen beeindruckend Gestalt angenommen. Kletterspinne, Schaukel und Seilbahn gibt es. Was fehlte, war eine Rutsche. Die ist jetzt da und das wurde gefeiert.

Mit einem Banddurchschnitt machten Mitglieder der Kinder- und Jugendvertretung den Weg zur Rutsche frei. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

Vor zwei Jahren wurde das Rutschen-Projekt angeschoben

Kinder vom Haus 1 führten ein kleines Programm auf, Pferdetherapeutin Antje Faber zeigte mit ihren Schützlingen, welche Übungen diese auf den wackligen Pferderücken vollführen können. Einrichtungsleiter Markus Müller war schließlich der Erste, der hinab zischte, Cindy Witschorkäwitsch, pädagogische Leiterin, Bereich Hilfe zur Erziehung, folgte ihm, dann die Kinder- und Jugendvertretung, die maßgeblich am Projekt beteiligt war und es ins Rollen brachte.

Weitere LVZ+ Artikel

Knapp zwei Jahre ist das her: Erst gab es die Idee – dann Fragen. „Platz? Haben wir hier genug. Geld? Hatten wir keins“, so Markus Müller. Also mussten Spender akquiriert, Firmen und Freiwillige gefunden werden, die das Projekt umsetzen. Gefunden habe sich einige, unter ihnen Schüler der Evangelischen Grundschule cultus+ dankte Müller allen. Ob mal noch ein Gerät hinzukommt, wird sich zeigen. Erstmals gibt’s ein neues Projekt: Sportplatz samt Fußballfeld sollen gestaltet werden. Was gebraucht wird? Geld ...

Reittherapeutin Anja Felbel und ihre Schützlinge zeigten, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Quelle: Wolfgang Sens

Von Kathrin Kabelitz