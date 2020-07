Eilenburg/Bad Düben

Neue Mitglieder im Tourismus- und Gewerbeverein

Der Tourismus- und Gewerbeverein der Stadt Eilenburg hat zwei neue Mitglieder gewonnen. Wie die Stadtverwaltung informierte, gehören dem Verein das Eiscafé Lilli’s Zaubernuss in Zschepplin und der Verein fit’n’ mobil-Reha-und-Gesundheitssport Eilenburg an. Lilli’s Zaubernuss in Zschepplin lädt zum Genießen, Stöbern und Staunen ein. Das Erlebniscafé begeistert mit Blumigem, Dekorativem, Formvollendetem, Geschmackvollem und natürlich mit dem klassischen Kaffeeklatscherlebnis. Fit’n’ mobil-Reha-und-Gesundheitssport kümmert sich indes um Rehasport genau da, wo er gebraucht wird. Es sollen Rehasportkurse in der Nähe der Kunden geschaffen werden, damit keiner mehr weite Strecken auf sich nehmen muss. Das Ziel des Vereins ist es, neue Kursangebote mit Indikationsbereichen zu schaffen, welche es in der Region noch nicht gibt. Darunter zählen Herzsport und die Behandlung von ADHS.

Eilenburg sucht neue Schlichter

Eilenburg sucht einen neuen Friedensrichter. In den letzten Jahren übten Wilfried Weigel (71) und Michael Nölle (63) dieses Ehrenamt aus. Nun muss der Stadtrat am 5. Oktober für fünf Jahre neue Schlichter wählen. Das Ehrenamt kann jeder interessierte Einwohner übernehmen, ausgeschlossen sind Rechtsanwälte, Notare, Richter, Staatsanwälte sowie Polizei- und Justizbedienstete. Friedensrichter sollten mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sein. Die Stadt kann von den Bewerbern eine schriftliche Erklärung verlangen, dass keine Ausschlussgründe nach dem Sächsischen Schieds- und Gütestellengesetz vorliegen, und die Erteilung einer Einwilligung in die Auskunftseinholung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes verlangen. Friedensrichter sollen außerhalb eines Gerichtsverfahrens Streitigkeiten schlichten und Sühneversuche durchführen. Das reicht von Nachbarschaftsstreitigkeiten über Ärger mit dem Vermieter bis zu Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung.

Bis 14. August können sich Bewerber bei der Stadt melden.

Zschepplin berät über Wohngebiet

Wegen Corona wird der Zscheppliner Gemeinderat an diesem Dienstag noch einmal im Naundorfer Saal tagen. Ab 19.30 Uhr geht es dann um Beschlüsse zum Wohngebiet „Zum Waldblick“ in Naundorf und zum Freizeitzentrum Fichtbusch in Hohenprießnitz. Danach sollen der Friedensrichter und sein Stellvertreter für die Wahlperiode 2020 bis 2025 gewählt werden. Außerdem gibt es Informationen zum Projekt Photovoltaikanlage in Naundorf.

Stoppelfest fällt in diesem Jahr aus

Das für das erste September-Wochenende geplante Stoppelfest in Doberschütz fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Das bestätigte der Heimatverein Goldberg auf Anfrage. Mitte August wollen die Mitglieder mit Blick auf aktuell geltende Maßnahmen abstimmen, welche Veranstaltungen in diesem Jahr noch möglich sind.

