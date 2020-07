Eilenburger Kleingärtner exportiert sogar Gemüse nach Bayern

Eilenburg

In der Kleingartenanlage Groitzscher Aue in Eilenburg herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Die Kleingärtner ernten das erste Sommergemüse. Eifrig sieht man sie auf ihren Schollen wuseln. Da gerät das große Jubiläum fast schon in Vergessenheit: Seit nunmehr 100 Jahren gibt es die Kleingartenanlage Groitzscher Aue, gelegen im Südwesten der Stadt Eilenburg.

Feier wird verschoben

„Eigentlich wollten wir am 11. Juni groß feiern“, sagt Knut Wildner, der Vereinsvorsitzende. Doch die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen machte den Schollenbesitzern einen Strich durch die Rechnung. Dabei war alles seit langem vorbereitet. Eine Künstlerin war gebucht, die für Unterhaltung sorgen sollte. Nunmehr wird die Jubiläumsfeier im nächsten Jahr nachgeholt. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben.

Anzeige

Zur Galerie Die Kleingartensparte Groitzscher Aue in Eilenburg ist 100 Jahre alt. In unserer Bilder-Galerie finden Sie aktuelle und ältere Fotos von der Sparte.

Die Kleingartensparte Groitzscher ist eine der ältesten und größten in der Stadt. Gegründet wurde der Verein von Menschen, die nach dem Ersten Weltkrieg aus der Kriegsgefangenschaft in westlichen Ländern zurückkamen. Sie waren meistens arbeits- und brotlos. Der damaligen Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener war es gestattet, Land zu pachten und zu bewirtschaften. So entstand die Anlage Groitzscher Aue.

Weitere LVZ+ Artikel

Blütezeit in der DDR

Ihre Blütezeit hatte die Sparte freilich in der ehemaligen DDR. Über 100 Mitglieder gab es damals und knapp 100 Parzellen wurden bewirtschaftet. Einer, der seit 1966 einen Garten hat, ist Horst Sägling. Der 87-Jährige baut nach wie vor Kartoffeln, Bohnen, Gurken, Tomaten und Zwiebeln an. Hinzu kommen Blumen. Seine Scholle sieht sehr gepflegt aus. Hier lässt es sich aushalten, aber es steckt auch jede Menge Arbeit drin. Jeden Tag ist Horst Sägling vor Ort, um zu gießen, zu ernten und Unkraut zu jäten. „Das bauen wir alles für den Eigenbedarf an und exportieren auch nach Bayern“, erzählt der Rentner und schmunzelt. Denn seine Tochter lebt dort – und die bekommt hin und wieder eine Lieferung, vor allem im Winter, wenn der Grünkohl erntereif ist. Horst Säglings Parzelle ist so etwas wie eine Musteranlage. 1970 hat er sogar mal einen Preis dafür gewonnen.

46 Gärten sind belegt

Der gelernte Tischler ist einer von insgesamt noch 46 Schollen-Pächtern. 80 Gärten gibt es in der Groitzscher Aue, 46 sind belegt. Auch wenn die Anlage in einem gepflegten Zustand ist, gibt es Parzellen, die verwildert aussehen. „Da kann man am Ende nur noch mit eine Raupe Planie machen“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Kitzing. Denn die zwei schlimmen Hochwasser 2002 und 2013 haben der Anlage zugesetzt – sie wurde komplett überflutet, viele gaben ihren Garten deshalb auf. Inzwischen gibt es wieder Zulauf. Vier neue Pächter kamen dieses Jahr dazu. Große Errungenschaften der letzten Jahre waren neue Stromanschlüsse und das Anlegen einer Streuobstwiese.

„Drossel“-Wirtin ist Glücksfall

Ein Glücksgriff sei die Wirtin des Gartenlokals „Drossel“, erzählt Knut Wildner. Viktoria Bräunig betreibt das Lokal mit großem Erfolg. Die Fisch-Tage sind stets gut besucht, dann kehren auch Eilenburger ein, die keinen Garten in der Anlage haben. Das freut Knut Wildner. Aber noch mehr würde er sich über weiteren Zulauf von jungen Familien freuen. Denn Platz ist ausreichend in der Groitzscher Aue.

Von Nico Fliegner