Eilenburger Trüffelbauer plant zweite Plantage

Eilenburg

Aufgeweckt und munter tapsen Frida und Tempi, die zwei Hunde von Trüffeljäger Gunter Kahlo aus Eilenburg, neben ihrem Herrchen her. Neugierig beschnuppern sie alles Neue – und lassen sich gern das wollige Fell mit den kleinen ringförmigen Locken kraulen.

Frida und Tempi auf Trüffeljagd

Fria und Tempi sind die eigentlichen Trüffeljäger im Reich von Gunter Kahlo. Wenn die Lagotti, so der Name der italienischen Hunderasse, durch die rund 6000 Quadratmeter große Trüffelplantage des 51-Jährigen im Süden der Stadt Eilenburg stöbern und Herrchen ihnen Befehle gibt, dann suchen sie wie wild nach den wohl kulinarisch wertvollsten Pilzen, die es auf der Welt gibt: nach Trüffel.

Gunter Kahlo ist ein echter Spezialist, wenn es um die unterirdisch wachsenden Knollen geht, bei denen der Kilo-Preis je nach Sorte bei 400 Euro beginnt. Eigentlich ist Kahlo gelernter Facharbeiter für Bergbautechnologie, zog viele Jahre als Schäfer übers Land, um „meinen Traum von Freiheit, Ruhe, Sonne, Regen und Wind“ zu leben. Heute arbeitet er selbstständig als Glasveredler mit eigener Werkstatt. Und seit zehn Jahren sind die Trüffel seine zweite große Leidenschaft – und zu einem weiteren Unternehmen herangewachsen. Dabei ist er beziehungsweise Hundedame Frida eher durch Zufall auf die Pilze gekommen.

Reise ins Feinschmecker-Land

Alles begann mit einer Reise in die Provence nach Frankreich, dem Feinschmecker-Land schlechthin. Eine „beeindruckende Landschaft“, schwärmt der Naturfreund Kahlo, bestehend aus „schroffen Kalkfelsen, tiefen Schluchten und Wäldern mit immergrünen Bäumen“. Frida war neun Monate alt. Gleich am ersten Morgen zog es Gunter Kahlo mit Spitzhacke unterm Arm und Frida an der Seite raus in den Wald. Allerdings hatte Kahlo zuvor auf einem kleinen Markt Trüffel gekauft und die heimlich an einer Stelle im Wald versteckt. Er machte Frida neugierig, sagte „Trüffelschnüffel, Frida such!“ Die junge Hundedame stellte ihr Riechorgan auf Suche – und fand die Trüffel schnurstracks.

Trüffel-Whisky aus dem Fass

Neu in Gunter Kahlos Sortiment ist der in Fässern gereifte Trüffel-Whisky. Noch muss er aber reifen, bis er verkostet werden kann. Quelle: Nico Fliegner

„So ging damals alles los“, sagt Gunter Kahlo, der auch Trüffelsuchhunde ausbildet – und nicht nur das. In der Eilenburger Schulstraße, wo sich seine Werkstatt befindet, richtete er im vorigen Jahr einen kleinen Hofladen ein, verkauft dort verschiedene Trüffelwurstsorten, Öle, Brotaufstriche, Salze und Pilze. Außerdem gibt es Trüffelbier und Trüffel-Gin, benannt nach seinen Hunden Frida und Tempi, und Trüffel-Wodka. Kahlo erzählt, dass es sich um reine Naturprodukte handelt ohne Zugabe von Aroma- und Farbstoffen. Ganz neu sind zwei Fässer, in denen feinster Trüffel-Whisky reift. „In etwa einem halben Jahr kann man von dem schon mal kosten. Es wird am Ende nur 70 Flaschen geben“, so der Experte. Jede seiner Abfüllungen schmecke anders dank der Trüffel, weil die beispielsweise im Frühjahr eine andere Note haben als im Herbst. „Das ist das Geile an Trüffeln“, schwärmt er.

Aperetivo-Abende in Eilenburg

Blick in die kleine Gaststube in der Schulstraße. Dort lädt der Trüffeljäger zu Aperetivo-Abende ein. Quelle: Nico Fliegner

Kahlo ist ein Genussmensch durch und durch, setzt auf den naturnahen, nachhaltigen Anbau. Und er bezieht auch nur solche Produkte von Freunden aus Frankreich, die er in seinem Laden verkauft und präsentiert, zum Beispiel bei Aperetivo-Abenden, die man bei ihm buchen kann. Verkostet werden Aperitifs, Weine, Whisky, Gin oder Liköre – dazu wird ein Antipastiteller gereicht mit Spezialitäten. Dabei gibt Kahlo dann auch Einblicke in seine Trüffelzucht. Zudem lädt er auf seine Trüffelplantage mit den herrlich grünenden Haselnusssträuchern. Etwa 600 Sträucher, deren Wurzeln mit Trüffelsporen geimpft wurden, hat er vor Jahren gepflanzt. Dort geht er auf Trüffeljagd. Und dort kann man launige Sommerabende verbringen. „Zwischen Bäumen sitzen, essen, einen Vortrag hören und auf den Mühlgraben schauen – das ist Genuss.“

Spezialitäten im Hofladen

Trüffel-Wodka steht in den Regalen. Quelle: Nico Fliegner

Gunter Kahlo, der inzwischen Köchen aus der Spitzen-Gastronomie die Welt der Trüffel erklärt, Seminare gibt und Ende des Jahres ein Kochbuch herausbringen will, hat immer wieder neue Ideen. Derzeit tüftelt er an einer fahrbaren Outdoor-Küche, die auf seiner Plantage zum Einsatz kommen soll. Außerdem ist eine zweite Plantage in Eilenburg Ost geplant, die etwa 4000 Quadratmeter groß sein wird. Und nach Frankreich, dem Land der Trüffel, will er auch wieder reisen. Auch dort ist sein Wissen inzwischen gefragt.

Von Nico Fliegner