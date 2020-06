Eilenburger Unternehmen beim ersten Digitaltag dabei

Eilenburg

Die bundesweite Aktion Digitaltag am 19. Juni finden den ganzen Tag statt, der Onlinedialog startet um 17 Uhr. Alle Angebote sind kostenfrei, wie der Eilenburger Tourismus- und Gewerbeverein in einer Mitteilung informierte.

Unterwegs in der digitalen Welt

Worum geht es? Der Digitaltag wird getragen von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich in der digitalen Welt zu bewegen.

Mitmachen kann jeder

Unter dem Hashtag #digitalmiteinander, #digitaltag20 und #TGVeb soll der Digitaltag Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammenbringen und bietet eine Plattform, um verschiedene Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Online-Formaten erklären, erlebbar machen, Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse Debatten schaffen. Es steht allen offen, sich mit eigenen Aktionen und Online-Events einzubringen – ob Privatperson, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand.

Millemann : Es gibt Nachholebedarf

Mögliche Formate sind Webcasts, Webinare, Live-Streams, Online-Beratungen oder virtuelle Führungen. Die Aktivitäten werden auf www.digitaltag.eu thematisch geordnet, um es jedem Bürger zu ermöglichen, sich ein individuelles Programm zusammenzustellen.

„Die Coronavirus-Krise hat eindeutig gezeigt, dass sowohl Bürger als auch Unternehmen Digitalisierung können, aber es immer noch gehörigen Nachholbedarf gibt. Der Digitaltag ist eine tolle Gelegenheit, die Menschen an den digitalen Entwicklungen zu beteiligen“, so Holger Millemann, Vorstandsvorsitzender Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg.

Stadtverwaltung lobt Initiative

Wirtschaftsförderer Heiko Leihe lobt das Engagement: Der Eilenburger Tourismus- und Gewerbeverein hat bereits in der Vergangenheit „digital aufgerüstet“. Neben den Präsenzen im Social Media- und Web-Bereich hat digitale Wissensvermittlung stattgefunden, die auch in Corona Zeiten die Kommunikation untereinander und nach außen sicherstellte. „Es ist erfreulich, dass Mitglieder des TGV nun bereits beim 1. Digitaltag beispielhaft vertreten sind und damit auch die Stadt Eilenburg bekannter machen“, so Leihe. Der „lebendige und moderne Verein“ habe sich Wirtschaft fördern und Menschen vernetzen zum Ziel gesetzt.

Nach der Premiere am 19. Juni soll der Digitaltag künftig jährlich durchgeführt werden. Zudem wird im Rahmen des Digitaltags ein Preis für digitales Miteinander verliehen.

Diese Unternehmen aus Eilenburg sind dabei

Am Digitaltag nimmt der Tourismus- und Gewerbeverein der Stadt Eilenburg mit der Onlinegalerie Eilenburger Bilder und dem Text über die Weltkleinstadt sowie begleitender Aktionen via Twitter teil. Des Weiteren die Mitglieder SL Marketing & Management, Unternehmens- und Personalberatung, mit dem Onlinedialog über Digitalisierung mit Lern- und Experimentierräumen in Unternehmen (17 Uhr, Anmeldung notwendig) sowie die EB Gesundheitsstudio GmbH mit Videos zu Gesundheit, Sport, Ernährung und Fitness.Weitere Infos zum Digitaltag und einer Teilnahme bei Holger Millemann vom TGV unter Tel. 0177 3698490.

