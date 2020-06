Eilenburger Volkssolidarität: „Wir lassen unsere Mitglieder nicht im Stich“

Die Volkssolidarität wurde im Oktober 1945 im Osten Deutschlands gegründet mit dem Anliegen, soziale Not und Elend nach dem Ende des Krieges zu lindern. Der Verband hat eine lange Tradition des sozialen Engagements für ältere Menschen, chronisch Kranke, Pflegebedürftige, sozial Benachteiligte und für Kinder und Jugendliche. Seit der Gründung ist der Grundwert Solidarität Leitmotiv des Wirkens des Verbandes.Mit 165 000 Mitgliedern und ihren circa 18 000 Mitarbeitern gehört die Volkssolidarität zu den großen Sozial- und Wohlfahrtsverbänden der Bundesrepublik. Die Volkssolidarität in Nordsachsen zählt rund 1000 Mitglieder in 25 Gruppen. Mehr als 21 000 Menschen engagieren sich bundesweit ehrenamtlich in der Volkssolidarität. In den mehr als 460 Freizeit- und Begegnungsstätten des Verbandes – in Nordsachsen gibt es eine Delitzsch und in Eilenburg – werden Veranstaltungen für Besucher organisiert. An den „Reisen unter dem Dach der Volkssolidarität“ nehmen jährlich rund 120 000 Gäste teil. Hinzu kommen bundesweit 153 ambulante Pflegedienste und 131 stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen.In Nordsachsen betreibt die Volkssolidarität auch drei Kitas, einen Hort, ein Kinder- und Jugendheim und hält zahlreiche weitere Angebote für Kinder und Jugendliche aufrecht. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz Am Wallgraben 7 in Delitzsch, erreichbar unter Tel. 034202 309190. Die Begegnungsstätte in Eilenburg ist erreichbar unter 03423 602350, die in Delitzsch unter 034202 3091915.

Weitere Infos zum Verband: www.volkssolidaritaet-nordsachsen.de