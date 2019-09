Eilenburgs Oberbürgermeister begrüßt neue Azubis und Bufdis

Eilenburg

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hat gemeinsam mit den Fachbereichsleitern die neuen Auszubildenden und Bundesfreiwilligen in der Stadtverwaltung begrüßt. Die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten hat Theresa Meyer aus Leipzig begonnen. Die Grimmaerin Charlotte Krebs wird künftig im Ausbildungsberuf zur Fachangestellten für Bäderbetriebe lernen.

Drei Jahre Lehrzeit

Die jeweils dreijährigen Lehren finden im dualen System statt. Die praktischen Ausbildungen werden entsprechend des Ausbildungsberufes in der Schwimmhalle Eilenburg beziehungsweise in der Stadtverwaltung geleistet. Für ein Jahr tritt die Bundesfreiwillige Julia Bremer ihren Dienst im Bürgerhaus Eilenburg an. Maximilian Zobris wird als Bundesfreiwilliger in der Schwimmhalle tätig sein.

Stadt sucht Bufdis

Die Stadtverwaltung ist weiter auf der Suche nach Bundesfreiwilligen. Derzeit sind noch Stellen in Kinder- und Jugendeinrichtungen zu besetzen. Alle, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, können sich im Bundesfreiwilligendienst engagieren. Geschlecht, Nationalität, Art des Schulabschlusses spielen dabei keine Rolle, jedoch können zurzeit nur Stellen für unter 25-Jährige besetzt werden.

Für Fragen steht die Verwaltung unter der Telefonnummer 03423 652150 zur Verfügung. Bewerbungen richten Interessierte an die Stadtverwaltung Eilenburg, Personalverwaltung, Marktplatz 1, 04838 Eilenburg oder per E-Mail: a.morgenstern@eilenburg.de

