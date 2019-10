Eilenburgs Rinckart-Gemeinde: Wer übernimmt jetzt den Vorsitz?

Eilenburg

In der Eilenburger Kirchengemeinde bleibt es weiter spannend. Nachdem mit der Besetzung der nunmehr nur noch halben Pfarrstelle mit Pfarrerin Edelgard Richter vor knapp einem Jahr Ruheeinzog, ist dagegen nach der Wahl des Gemeindekirchenrates am 6. Oktober völlig offen, wer künftig in Eilenburg als Vorsitzende(r) die Geschicke in der 1000 Mitglieder zählenden Gemeinde lenkt.

Sieben Frauen und zwei Männer gewählt

Prinzipiell kommen alle gewählten sieben Frauen und zwei Männer in Frage, erklärt Inez Laaser. Die 74-Jährige, die vor zwei Jahren das Amt als Vorsitzende von Thorsten Pötzsch übernahm und zudem im Technischen Hilfswerk und als Oma gebraucht wird, hatte schon lange angedeutet, dass sie in Sachen Kirchenarbeit kürzer treten will. Dem neuen Gemeindekirchenrat gehört sie aber mit 198 Stimmen gemeinsam mit Matthias Danzmann (227 Stimmen), Lena Ruddies (214), Angela Glas (212), Christine Rollin (201), Edith Jung (198) Manuela Bähr (180), Thorsten Pötzsch (176) und Karina Höfs (173) weiterhin an. Von Amts wegen dabei ist Pfarrerin Edelgard Richter.

Bisher hat keiner „hier“ geschrien

„Bisher hat jedenfalls noch keiner ‚hier‘ geschrien“, fasst Inez Laaser den derzeitigen Stand zusammen, was die konstituierende Sitzung Anfang November nicht einfacher macht. „Nach meiner Erfahrung ist das Ehrenamt als Vorsitzende ein Vollzeitjob“, so Inez Laaser. Egal wer es macht, für sie ist klar: „Wir müssen die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen.“ Denn die Arbeit werde auch künftig nicht ausgehen.

Gottesdienst, Schule, Bau und Abrechnung

Ein paar Beispiele: So müsste demnächst entscheiden werden, wie es mit dem am Sonnabend um 17 Uhr angebotenen Gottesdienst weitergeht. Die Weihnachts-Gottesdienste wollen organisiert, inhaltlich aufgestellt und vor allem besetzt werden. Außerdem gilt es, die inzwischen ausgeschriebene halbe Stelle des Gemeindepädagogen, der/die als Ansprechpartner für junge Familien und als Verbindungsglied zur evangelischen Grundschule Cultus plus fungieren soll, zu besetzen. Hinzu kommt die Umstellung der Homepage. Inez Laaser: „Wir haben immer wieder Probleme, an die Briefkästen unserer Mitglieder zu gelangen. Deshalb wollen wir den Rinckart-Boten künftig als Alternative auch dort komplett veröffentlichen.“ Hinzu käme die Begleitung diverser Bauvorhaben. In der Marienkirche stünden das Dach und das nasse Fundament im Fokus. Die Reparatur der Turmhaube an der Nikolaikirche sei zwar inzwischen in Auftrag gegeben worden, doch vor allem die Abrechnung der Fördermittel erfordere viel Zeit. Viele Dinge, die auch in die ebenfalls anstehende Haushaltsplanung 2020 einfließen. Egal, wer auch immer dann an der obersten Stelle der Rinckart-Gemeinde steht.

Von Ilka Fischer