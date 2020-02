Eilenburgs härtester Wintercamper: Schweden-Trip beginnt mit Panne

Eilenburg

Das Wohnmobil, Baujahr 1979, war längst startklar, der Anhänger mit dem Motorrad darauf ebenso. Eigentlich konnte es für den Eilenburger Wintercamper Frank Rast losgehen ins 2245 Kilometer entfernte Jokkmokk in Schweden.

Ging es auch, doch in Bad Düben stellte der 58-Jährige, der die Wochenenden egal bei welchem Wetter auf dem Eilenburger Campingplatz verbringt, plötzlich fest, dass er die Papiere für den Anhänger vergessen hatte. Also drehte er wieder um, um sie zu holen. „Da habe ich schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, erzählt er. „Beim Wohnmobil gab es plötzlich einen Leistungsverlust.“ Er habe es nur mit Ach und Krach zurück auf den Eilenburger Campingplatz geschafft. Dann ging nichts mehr. Was nun?

Mit dem Auto nach Schweden

Frank Rast disponierte kurzerhand um. Statt Wohnmobil und Motorrad ging es ein paar Tage später mit dem Auto und einem Zelt nach Schweden, schließlich wollte er unbedingt den Wintermarkt in Jokkmokk besuchen – eines der größten Events in Schweden mit über 40 000 Besuchern.

Zur Galerie Der Eilenburger Wintercamper Frank Rast ist von seiner Schweden-Tour zurück – und fing dort Land und Leute in Bildern ein.

Tag eins endete für ihn in Rostock, wo er mit der Fähre nach Schweden übersetze. Es war Nacht, Frank Rast konnte ausspannen, bevor es dann am nächsten Tag rund 1000 Kilometer weiterging hoch in den Norden Schwedens.

Eine Nacht im Zelt

Auf den ersten Schnee traf er 500 Kilometer nördlich von Stockholm. Weites Land, kaum Städte und Dörfer, die Straßen aber geräumt. „Die Schweden schieben nur Schnee und streuen kein Salz. Die Fahrt war für mich wie das Autofahren noch einmal lernen“, erzählt er. Mit maximal 80 km/h kämpfte er sich weiter Richtung Jokkmokk durch, bis er sein Ziel erreichte. „Ich bin gegen 22 Uhr angekommen und habe die erste Nacht im Auto geschlafen.“ In Jokkmokk selber fand er keine Unterkunft. Durch den Wintermarkt und die vielen Besucher waren alle Herbergen ausgebucht. Letztlich kam er in einer Schule unter. Doch was ein echter Wintercamper ist, der will natürlich auch in einem Zelt schlafen. Das baute er dann am nächsten Tag auf einem nahegelegenen Campingplatz auf. Bei minus 20 Grad Celsius und 20 Zentimeter Neuschnee verbrachte er eine Nacht darin. „Ich war der einzige Camper in einem Zelt.“

Vom Wintermarkt enttäuscht

Vom Wintermarkt selber, wo man Kleidung, Schmuck, Holzgegenstände und samische Wild- und Fischspezialitäten kaufen kann, war er hingegen enttäuscht. „Ich hatte gedacht, der Markt wäre traditioneller. Aber er war nicht mehr als ein Trödelmarkt wie bei uns.“ Dabei gibt es den Wintermarkt schon sehr lange. Seit 1605 bieten Samen aus ganz Lappland ihre Waren an. Zudem gibt es Ausstellungen, Film- und Tanzvorführungen, Vorträge, Musik, Konzerte und Naturerlebnisse.

Besuch des Technik-Museums

Frank Rast hat derweil einen Pianisten kennengelernt, der ein Konzert in Jokkmokk gegeben hat. Er hat Schlittenhundegespanne beobachtet, eine Rentierschlittenfahrt unternommen und ist Schnee-Mobil gefahren. Das und der viele Schnee haben ihm besonders gefallen. Ebenso der Besuch des Husqvarna Museums in Jönköping. Dort kann man 380 Jahre schwedische Technologie-Geschichte erleben. Da Frank Rast Oldtimer sammelt und daran gern herumschraubt, war das Fabrikmuseum besonders interessant für ihn. Dort konnte er in die schwedische Motorradgeschichte eintauchen. Und der Name Husqvarna dürfte vielen Deutschen auch als Technik-Marke bekannt sein. Denn das Unternehmen stellt Geräte für die Forstwirtschaft und Garten- und Landschaftspflege her, darunter Motorsägen und Rasenmäher.

Einmal Schweden und zurück: Den Trip will Frank Rast auf jeden Fall wiederholen. Dann mit Wohnmobil, Motorrad und einer Übernachtung im Eisiglu.

Von Nico Fliegner