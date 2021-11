Ein bisschen Anarchie in Waldheim – Polizeiverordnung am Donnerstag wieder Thema im Rat

Waldheim

Die lange Geschichte um die Waldheimer Polizeiverordnung wird um ein Kapitel länger. Am Donnerstag legt der Fachbereich II der Waldheimer Stadtverwaltung, zuständig für Bauen und Ordnung, den Stadträten einen nachgeschärften Entwurf den Stadträten zur Abstimmung vor. Bisher war diese gescheitert, weil sich einige Stadträte wünschten, dass das Rauch -und Trinkverbot in die Polizeiverordnung aufgenommen und mit Sanktionen belegt wird. Aber das ist gar nicht so einfach.

Nicht nur Böllern

„Wir könnten auch Böllern. Wir haben keine Polizeiverordnung“, brachte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) die Problematik neulich zur Einweihung der Napoleon-Tafel am Stadt -und Museumshaus scherzhaft auf den Punkt. Denn einige Gäste waren in historischen Uniformen erschienen und hatten historische Schusswaffen mitgebracht. Andreas Frassek ein Vorderladergewehr mit Perkussionsschloss, Christoph Lobe ein Steinschlossgewehr. Allerdings nicht zum Böllern, sondern nur zum Zeigen.

Aber so eine Polizeiverordnung regelt nicht nur das Böllern mit Vorderladerwaffen. Aggressives Betteln, Urinieren in der Öffentlichkeit, Einwerfzeiten an Glascontainern sind weitere Beispiele, die eine solche Verordnung reglementiert. Weil die Waldheimer Ende Juni nach zehn Jahren ihre Gültigkeit verlor und aktuell noch keine neue gilt, ist in Waldheim unter anderem das hier bußgeldfrei möglich: Tauben füttern, wild plakatieren, Rasenlatschen und (pfui Deibel) Hundekot liegenlassen. Wenn sie der Stadtrat am Donnerstag beschließt, würde die neue Verordnung kurz danach in Kraft treten – durch ortsübliche Bekanntmachung, wie es heißt. Dann wäre die „gesetzlose“ Zeit vorbei.

In zwei Anläufen gescheitert

Waldheim hätte die neue Polizeiverordnung längst schon haben können. Wenn der Stadtrat dies beschlossen hätte. Nun gibt es aber diese Schilder, die Waldheim mal auf Antrag der CDU-Fraktion an öffentlichen Spielplätzen aufgestellt hat und die rauchen und Alkohol trinken in diesen Anlagen zu unerwünschtem Verhalten erklären. Weil Flaschen zu Bruch gehen, Glasscherben und Kippen liegen bleiben und Kinder gefährden. Nur sanktionieren konnte und wollte die Stadt dieses Verhalten nicht, was einige Räte störte, eine Abstimmung über die Polizeiverordnung darum in zwei Anläufen nicht zustande kam.

„Das Rauch -und Trinkverbot auf Spielplätzen wird definitiv nicht in die Polizeiverordnung aufgenommen“, sagt Dirk Erler, Leiter des Fachbereichs II. Der Jurist kann auch erklären, weshalb nicht: „Rauchen und Trinken in der Öffentlichkeit ist in Deutschland erlaubt. Zudem enthält das Sächsische Nichtraucherschutzgesetz keine Öffnungsklausel, die den Kommunen ermöglicht, weitergehende Vorschriften zu erlassen. Uns fehlt schlicht die Rechtsgrundlage.“

Okay der Landesdirektion

Was aber nicht heißt, dass der Fachbereich II die Problematik völlig unter den Tisch kehrt. Dirk Erler will noch in diesem Jahr den Entwurf einer Spielplatz -und Grünflächenordnung vorlegen, die das Verhalten in diesen Anlagen regelt. So würden das auch andere Städte handhaben. Für die Nichtaufnahme in die Polizeiverordnung hat sich Waldheim das Okay der Landesdirektion geholt.

Der Waldheimer Stadtrat tagt am Donnerstag, dem 4. November ab 17 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Waldheim, Am Schulberg 3, in öffentlicher Sitzung.

Von Dirk Wurzel